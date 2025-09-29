Меню
Киноафиша Статьи Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет

29 сентября 2025 19:34
Кадр из сериала «Санта-Барбара», «След»

Кинолента идет с 2007 года и до сих пор держит темп.

Сколько может прожить один сериал? Год, два, пять? «След» доказал: если найти правильную формулу, то историю можно крутить почти бесконечно. Он идёт с 2007 года и за это время успел стать телевизионным рекордсменом, о котором спорят даже те, кто никогда его специально не смотрел.

Описание сериала

«След» — российский криминальный проект о Федеральной экспертной службе, придуманной как подразделение МВД. Здесь работают программисты, баллистики, судмедэксперты, оперативники — целая команда, которая расследует самые запутанные преступления.

Формат устроен так, что каждая серия представляет собой отдельное дело, но зрители всё равно привыкают к героям, их личным конфликтам и драмам.

Сколько сезонов и серий

По состоянию на май 2025 года сериал насчитывает уже 19 сезонов и 3353 серии (у «Санта-Барбары» 2 137). Для российского телевидения это абсолютный рекорд: ни один другой проект не тянулся так долго. «След» не боится обновлять состав, но при этом сохраняет самую важную вещь — атмосферу, в которой наука и техника помогают поймать преступника.

Награды и признание

Такой марафон не мог пройти незамеченным. В 2009 году «След» получил премию ТЭФИ как лучший телевизионный сериал. В 2011-м — сразу две награды, включая приз за режиссуру. В 2019 году Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила создателям специальный приз «за реализацию мечты продюсера». Ирония в том, что проект, который когда-то задумывался как эксперимент, стал самой длинной телевизионной историей в России.

Сегодня «След» — это больше, чем сериал. Это бесконечная хроника вымышленных преступлений, которая вошла в телевизионную историю наравне с самыми громкими проектами страны.

Читайте также: 20 часов непрерывного просмотра: посчитали, сколько серий в любимом мультике «Маша и Медведь» — почти как в «Великолепном веке»

Фото: Кадр из сериала «Санта-Барбара», «След»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
