Думаете, на Netflix уже не осталось открытий? Эти 5 фэнтези-сериалов докажут обратное

20 сентября 2025 09:25
«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (2021–2024)

Магия, которую легко пропустить, но невозможно забыть.

Netflix умеет прятать свои козырные карты. За громкими хитами вроде «Очень странных дел» легко не заметить проекты, которые могли бы стать любимыми.

Эти фэнтези-сериалы не всегда собирали миллионы просмотров, но каждый из них способен увлечь так, что забудете о времени.

«Мне это не нравится» (2020)

София Лиллис играет подростка, которая после смерти отца открывает в себе телекинетические способности.

Сериал сочетает драму взросления, школьную комедию и супергеройское фэнтези. Отмена второго сезона сделала проект культовым среди поклонников. Рейтинг IMDb — 7,6.

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (2021–2024)

Три сезона о мальчике-гибриде, ищущем мать в мире после вируса. История добрая и трогательная, несмотря на мрачный антураж.

Критики отмечают редкое сочетание постапокалипсиса и оптимизма. Рейтинг IMDb — 7,8.

«Локвуд и компания» (2023)

Восемь серий, которые многие считают лучшей экранизацией подросткового фэнтези последних лет.

Подростки в альтернативной Англии борются с призраками, пока взрослые бессильны. Атмосферно, остроумно и захватывающе. IMDb — 7,4.

«Кастлвания» (2017–2021)

Анимация в жанре тёмного фэнтези, созданная по культовой видеоигре. История борьбы рода Бельмонтов с Дракулой впечатляет визуально и эмоционально.

Жестокость сочетается с тонким юмором, а стильная графика делает сериал особенным. IMDb — 8,3.

«Волшебники» (2015–2020)

Пять сезонов, в которых студенты магического университета открывают для себя опасный мир магии.

Сначала кажется сказкой, но постепенно превращается в сложную драму с иронией и неожиданными сюжетными поворотами. На IMDb сериал держит оценку 7,6.

Название Годы выхода IMDb
Мне это не нравится 2020 7,6
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами 2021–2024 7,8
Локвуд и компания 2023 7,4
Кастлвания 2017–2021 8,3
Волшебники 2015–2020 7,6

Источник: дзен-канал Джедай из Шира

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики

Фото: Кадры из сериалов «Мне это не нравится» (2020), «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (2021–2024), «Локвуд и компания» (2023)
Анна Адамайтес
