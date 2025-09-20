Думаете, на Netflix уже не осталось открытий? Эти 5 фэнтези-сериалов докажут обратное

Netflix умеет прятать свои козырные карты. За громкими хитами вроде «Очень странных дел» легко не заметить проекты, которые могли бы стать любимыми.
Эти фэнтези-сериалы не всегда собирали миллионы просмотров, но каждый из них способен увлечь так, что забудете о времени.
«Мне это не нравится» (2020)
София Лиллис играет подростка, которая после смерти отца открывает в себе телекинетические способности.
Сериал сочетает драму взросления, школьную комедию и супергеройское фэнтези. Отмена второго сезона сделала проект культовым среди поклонников. Рейтинг IMDb — 7,6.
«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (2021–2024)
Три сезона о мальчике-гибриде, ищущем мать в мире после вируса. История добрая и трогательная, несмотря на мрачный антураж.
Критики отмечают редкое сочетание постапокалипсиса и оптимизма. Рейтинг IMDb — 7,8.
«Локвуд и компания» (2023)
Восемь серий, которые многие считают лучшей экранизацией подросткового фэнтези последних лет.
Подростки в альтернативной Англии борются с призраками, пока взрослые бессильны. Атмосферно, остроумно и захватывающе. IMDb — 7,4.
«Кастлвания» (2017–2021)
Анимация в жанре тёмного фэнтези, созданная по культовой видеоигре. История борьбы рода Бельмонтов с Дракулой впечатляет визуально и эмоционально.
Жестокость сочетается с тонким юмором, а стильная графика делает сериал особенным. IMDb — 8,3.
«Волшебники» (2015–2020)
Пять сезонов, в которых студенты магического университета открывают для себя опасный мир магии.
Сначала кажется сказкой, но постепенно превращается в сложную драму с иронией и неожиданными сюжетными поворотами. На IMDb сериал держит оценку 7,6.
