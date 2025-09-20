Думаете, на Netflix уже не осталось открытий? Эти 5 фэнтези-сериалов докажут обратное

Netflix умеет прятать свои козырные карты. За громкими хитами вроде «Очень странных дел» легко не заметить проекты, которые могли бы стать любимыми.

Эти фэнтези-сериалы не всегда собирали миллионы просмотров, но каждый из них способен увлечь так, что забудете о времени.

«Мне это не нравится» (2020)

София Лиллис играет подростка, которая после смерти отца открывает в себе телекинетические способности.

Сериал сочетает драму взросления, школьную комедию и супергеройское фэнтези. Отмена второго сезона сделала проект культовым среди поклонников. Рейтинг IMDb — 7,6.

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» (2021–2024)

Три сезона о мальчике-гибриде, ищущем мать в мире после вируса. История добрая и трогательная, несмотря на мрачный антураж.

Критики отмечают редкое сочетание постапокалипсиса и оптимизма. Рейтинг IMDb — 7,8.

«Локвуд и компания» (2023)

Восемь серий, которые многие считают лучшей экранизацией подросткового фэнтези последних лет.

Подростки в альтернативной Англии борются с призраками, пока взрослые бессильны. Атмосферно, остроумно и захватывающе. IMDb — 7,4.

«Кастлвания» (2017–2021)

Анимация в жанре тёмного фэнтези, созданная по культовой видеоигре. История борьбы рода Бельмонтов с Дракулой впечатляет визуально и эмоционально.

Жестокость сочетается с тонким юмором, а стильная графика делает сериал особенным. IMDb — 8,3.

«Волшебники» (2015–2020)

Пять сезонов, в которых студенты магического университета открывают для себя опасный мир магии.

Сначала кажется сказкой, но постепенно превращается в сложную драму с иронией и неожиданными сюжетными поворотами. На IMDb сериал держит оценку 7,6.

Название Годы выхода IMDb Мне это не нравится 2020 7,6 Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами 2021–2024 7,8 Локвуд и компания 2023 7,4 Кастлвания 2017–2021 8,3 Волшебники 2015–2020 7,6

Источник: дзен-канал Джедай из Шира

Также прочитайте: Не оторваться: 4 российских сериала с рейтингом выше 7,5, которые хвалят даже скептики