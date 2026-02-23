Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»

Если после «Слова пацана» хочется продолжения темы уличных правил, разборок и мужских кодексов, есть фильм, который вышел ещё в 2005 году и до сих пор держит планку.

«Хулиганы» с рейтингом 8,0 на «Кинопоиске» — история о том, как случайный человек оказывается внутри жесткой субкультуры и уже не может выйти прежним.

Главный герой — студент Гарварда Мэтт Бакнер. Его отчисляют за преступление, которого он не совершал. Он уезжает в Лондон к сестре и постепенно втягивается в мир футбольных фирм. Здесь не про шарфы и кричалки. Здесь про драки стенка на стенку, понятия о чести и верности и про то, как уличная идеология заменяет семью.

В главных ролях Чарли Ханнэм и Элайджа Вуд. Да, тот самый мистер Фродо. Сначала кажется, что Вуду здесь не место, слишком интеллигентный для бетонных подворотен, но его герой постепенно меняется, и в какой-то момент начинаешь верить в эту трансформацию. Ханнэм же тянет харизмой и внутренним напряжением.

Драки сняты без глянца. Камера дергается, лица разбиты, удары ощущаются почти физически. При этом фильм не только про насилие. Он про дружбу, предательство и границы, за которые заходить уже нельзя.

Сюжет местами предсказуем, некоторые диалоги прямолинейны, но атмосфера держит. Если нужны эмоции на грани и честная история про улицу, этот фильм стоит включить.