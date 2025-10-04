Меню
Киноафиша Статьи Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»

4 октября 2025 18:36
«Ёжик в тумане»

Мультфильм Юрия Норштейна спустя полвека продолжает поражать даже тех, кто впервые с ним сталкивается.

«Ёжик в тумане» (1975) давно стал символом советской анимации. Но что думают о культовом произведении зрители, выросшие далеко за пределами СССР?

Итальянцы впервые посмотрели историю про маленького героя, заблудившегося в тумане, и их реакция оказалась восторженной.

Мультфильм, в котором детская сказка превращается в философию

Сюжет знаком каждому: Ежик идёт к другу Медвежонку пить чай с вареньем, но по дороге попадает в туман и встречает странных животных.

Для детей это сказка, для взрослых — метафора жизни, где на каждом шагу ждут страхи и удивления.

Что сказали иностранцы

Современные зрители из Италии поделились впечатлениями на youtube-канале «Итальянцы by Kuzno Productions».

Один из участников заявил:

«Это глубочайшее метафорическое произведение о подсознании».

Другой отметил: «Мне нравится анимация ёжика. Его мордочка отлично передаёт все эмоции. Сразу понятно, когда ему страшно, а когда он увлечён».

Были и сомнения: «Я бы не сказал, что это для детей». Но именно эта серьёзность делает мультфильм уникальным. Для кого-то он оказался неожиданно мрачным, для других — мудрым и пронзительным.

Общая оценка прозвучала однозначно: «Шедевр!».

Почему «Ёжик в тумане» называют шедевром

Итальянцы отдельно оценили визуальный стиль и звук, которые создают ощущение настоящего путешествия в неизвестность:

«Мультфильмы у вас отлично получаются. Я в восторге от этого стиля».

Для них это оказалось открытием — простая история без словесных пояснений несёт больше эмоций, чем многие современные ленты.

Также прочитайте: «Ну, погоди!» посмотрели корейцы — одна сцена вызвала у них культурный шок: «На воспитание детей плохо влияет»

Фото: Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
