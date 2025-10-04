Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»

«Ёжик в тумане» (1975) давно стал символом советской анимации. Но что думают о культовом произведении зрители, выросшие далеко за пределами СССР?
Итальянцы впервые посмотрели историю про маленького героя, заблудившегося в тумане, и их реакция оказалась восторженной.
Мультфильм, в котором детская сказка превращается в философию
Сюжет знаком каждому: Ежик идёт к другу Медвежонку пить чай с вареньем, но по дороге попадает в туман и встречает странных животных.
Для детей это сказка, для взрослых — метафора жизни, где на каждом шагу ждут страхи и удивления.
Что сказали иностранцы
Современные зрители из Италии поделились впечатлениями на youtube-канале «Итальянцы by Kuzno Productions».
Один из участников заявил:
«Это глубочайшее метафорическое произведение о подсознании».
Другой отметил: «Мне нравится анимация ёжика. Его мордочка отлично передаёт все эмоции. Сразу понятно, когда ему страшно, а когда он увлечён».
Были и сомнения: «Я бы не сказал, что это для детей». Но именно эта серьёзность делает мультфильм уникальным. Для кого-то он оказался неожиданно мрачным, для других — мудрым и пронзительным.
Общая оценка прозвучала однозначно: «Шедевр!».
Почему «Ёжик в тумане» называют шедевром
Итальянцы отдельно оценили визуальный стиль и звук, которые создают ощущение настоящего путешествия в неизвестность:
«Мультфильмы у вас отлично получаются. Я в восторге от этого стиля».
Для них это оказалось открытием — простая история без словесных пояснений несёт больше эмоций, чем многие современные ленты.
