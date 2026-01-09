Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Думаете, «Двенадцать месяцев» — это только СССР? Японцы пересняли мультфильм так, что оторваться невозможно

Думаете, «Двенадцать месяцев» — это только СССР? Японцы пересняли мультфильм так, что оторваться невозможно

9 января 2026 11:21
Кадр из аниме «Двенадцать месяцев»

Да, теперь это теплое и уютное аниме.

Новогодний советский мультфильм неожиданно получил вторую жизнь в Японии. В 1980 году там вышло аниме «Двенадцать месяцев» — почти покадровый ремейк истории Самуила Маршака, знакомой нескольким поколениям зрителей в СССР.

Для японской анимации это редкий случай, когда зарубежную сказку не переписали под себя, а постарались сохранить ее настроение и структуру.

Советская сказка по-японски

Аниме стало частью проекта «Знаменитые сказки мира», в котором студия Toei Animation адаптировала известные истории для японских детей. Выбор именно «Двенадцати месяцев» был не случаен. В Японии советскую анимацию ценили за мягкость, честность и умение говорить с ребенком о сложных вещах без морализаторства.

Музыку к фильму написал советский композитор Владимир Кривцов, а записал ее Симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Благодаря этому мультфильм звучит скорее как русская зимняя сказка, чем как привычное аниме. Один из зрителей позже признавался:

«В детстве я часто смотрела этот мультфильм на Рождество, и он до сих пор не выходит у меня из головы» (melancholicmoon, IMDb).

Кадр из аниме «Двенадцать месяцев»

Что изменилось в японской версии

Сюжет остался почти без правок: капризная королева, подснежники среди зимы и девочка, которую отправляют в лес. Но характеры героев заметно другие. Падчерицу здесь зовут Анна, и она гораздо тише и сдержаннее своей советской предшественницы. Она не спорит с мачехой и не возражает судьбе, принимая происходящее с почти буддийским спокойствием.

Братья-месяцы тоже выглядят иначе. Они не произносят стихотворных заклинаний, а рассуждают как мудрые наставники, объясняя, почему у природы есть свои законы. Именно за эту мягкость героиню и полюбили зрители:

«Аня такая прекрасная и добрая, что вы просто влюбитесь в нее» (Irishchatter, IMDb).

Почему аниме стало рождественной классикой

Визуально мультфильм удивительно близок советской традиции. Спокойные цвета, простая рисовка и неспешный темп создают ощущение знакомой истории, рассказанной немного иначе. Японские дети увидели в нем редкую для их культуры снежную сказку про зиму, терпение и справедливость.

Для многих это аниме стало частью праздничного ритуала. Один из зрителей писал, что именно японская версия первой открыла ему эту историю:

«Я познакомился с ней благодаря японской экранизации, и она мне показалась лучше большинства того, что сейчас показывают» (Dawalk-1, IMDb).

Так советская новогодняя сказка неожиданно превратилась в тихую рождественскую традицию за тысячи километров от СССР.

Читайте также: Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли

Фото: Кадр из аниме «Двенадцать месяцев»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке Эти 5 аниме стали хитами в 2000-х: но если они бы вышли сейчас, то были провалом — «Наруто» тоже в списке Читать дальше 7 января 2026
Когда выйдет продолжение «Лиричной волшебницы Нанохи»: зрители 8 лет ждали возвращения аниме-хита Когда выйдет продолжение «Лиричной волшебницы Нанохи»: зрители 8 лет ждали возвращения аниме-хита Читать дальше 7 января 2026
Смысл имени Сайтамы понятен только японцам: вот что зашифровали в герое «Ванпанчмена» Смысл имени Сайтамы понятен только японцам: вот что зашифровали в герое «Ванпанчмена» Читать дальше 7 января 2026
А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест) А такое вообще точно мог сказать Чебурашка? Угадайте, кому принадлежат эти фразы из культовых мультиков СССР (тест) Читать дальше 6 января 2026
Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет Пять сезонов зрители смотрели про приключения рыбного пирога? Значение имени Наруто ошеломляет Читать дальше 5 января 2026
Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате Миядзаки снял собственного Шерлока Холмса еще в 1980-е: сходство с советским хитом очевидно вплоть до подозрений в плагиате Читать дальше 5 января 2026
Тут нет ни «Трех богатырей», ни «Смешариков»: 7 мультфильмов, которые зрители назвали лучшими в России Тут нет ни «Трех богатырей», ни «Смешариков»: 7 мультфильмов, которые зрители назвали лучшими в России Читать дальше 10 января 2026
Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям Читать дальше 10 января 2026
Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды Читать дальше 10 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше