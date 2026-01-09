Думаете, «Двенадцать месяцев» — это только СССР? Японцы пересняли мультфильм так, что оторваться невозможно

Да, теперь это теплое и уютное аниме.

Новогодний советский мультфильм неожиданно получил вторую жизнь в Японии. В 1980 году там вышло аниме «Двенадцать месяцев» — почти покадровый ремейк истории Самуила Маршака, знакомой нескольким поколениям зрителей в СССР.

Для японской анимации это редкий случай, когда зарубежную сказку не переписали под себя, а постарались сохранить ее настроение и структуру.

Советская сказка по-японски

Аниме стало частью проекта «Знаменитые сказки мира», в котором студия Toei Animation адаптировала известные истории для японских детей. Выбор именно «Двенадцати месяцев» был не случаен. В Японии советскую анимацию ценили за мягкость, честность и умение говорить с ребенком о сложных вещах без морализаторства.

Музыку к фильму написал советский композитор Владимир Кривцов, а записал ее Симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Благодаря этому мультфильм звучит скорее как русская зимняя сказка, чем как привычное аниме. Один из зрителей позже признавался:

«В детстве я часто смотрела этот мультфильм на Рождество, и он до сих пор не выходит у меня из головы» (melancholicmoon, IMDb).

Что изменилось в японской версии

Сюжет остался почти без правок: капризная королева, подснежники среди зимы и девочка, которую отправляют в лес. Но характеры героев заметно другие. Падчерицу здесь зовут Анна, и она гораздо тише и сдержаннее своей советской предшественницы. Она не спорит с мачехой и не возражает судьбе, принимая происходящее с почти буддийским спокойствием.

Братья-месяцы тоже выглядят иначе. Они не произносят стихотворных заклинаний, а рассуждают как мудрые наставники, объясняя, почему у природы есть свои законы. Именно за эту мягкость героиню и полюбили зрители:

«Аня такая прекрасная и добрая, что вы просто влюбитесь в нее» (Irishchatter, IMDb).

Почему аниме стало рождественной классикой

Визуально мультфильм удивительно близок советской традиции. Спокойные цвета, простая рисовка и неспешный темп создают ощущение знакомой истории, рассказанной немного иначе. Японские дети увидели в нем редкую для их культуры снежную сказку про зиму, терпение и справедливость.

Для многих это аниме стало частью праздничного ритуала. Один из зрителей писал, что именно японская версия первой открыла ему эту историю:

«Я познакомился с ней благодаря японской экранизации, и она мне показалась лучше большинства того, что сейчас показывают» (Dawalk-1, IMDb).

Так советская новогодняя сказка неожиданно превратилась в тихую рождественскую традицию за тысячи километров от СССР.

Читайте также: Новогоднее кино времен СССР — это не только Гайдай и Рязанов: вот 5 фильмов, которые незаслуженно забыли