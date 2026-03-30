Думаете, британские триллеры уже не удивляют? Эти 2 сериала по 6 эпизодов вы точно пропустили, а зря — смотрятся на одном дыхании

30 марта 2026 20:33
Кадры из сериалов «Клетай», «Защита»

Они не взяли никаких наград, но точно угодят в самое сердечко.

Если кажется, что британские триллеры уже не могут удивить, это лишь значит, что часть проектов прошла мимо внимания. Пару лет назад вышло сразу несколько камерных, но напряжённых сериалов, которые не попали в широкий топ, зато заслуживают отдельного просмотра. В центре — не масштаб, а точная работа с атмосферой и персонажами, где каждая деталь имеет значение.

«Клетай» (2024): 6 серий и дело, которое не закончилось

Триллер «Клетай» начинается с убийства медсестры в Пемброк-Доке, но быстро выходит за рамки одного преступления. Следствие возвращается к серии убийств, произошедших 12 лет назад, несмотря на то что виновный уже отбывает наказание.

Это заставляет полицию рассматривать версию подражателя, что усложняет дело и добавляет напряжения. Атмосфера небольшого города усиливает эффект замкнутого пространства, где подозрение может пасть на любого.

«Клетай»

«Защита» (2024): 6 серий о системе, которая даёт сбой

Сериал «Защита» строится вокруг сотрудницы службы защиты свидетелей, оказавшейся в центре скандала. Личная история героини становится поводом для давления, но за этим быстро вырисовывается более серьёзная проблема — коррупция внутри системы.

Расследование разворачивается не только как поиск виновных, но и как попытка сохранить профессиональную репутацию. В проекте с Шиван Финнеран и Бэрри Уордом акцент сделан на моральном выборе, а не на внешнем действии, пишет автор Дзен-канала «Первый ряд».

«Защита»

Оба проекта объединяет одно — внимание к деталям и отказ от лишнего шума. Эти сериалы не пытаются удивить масштабом, но берут точностью и выдержанным темпом, который держит до финала.

Фото: Кадры из сериалов «Клетай», «Защита»
Екатерина Адамова
