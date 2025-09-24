Думаете, боятся только огня и света? А вот и нет: почему во «Властелине колец» назгулы дрожали перед водой

Во «Властелине колец» Толкина назгулы остаются одними из самых пугающих слуг Саурона. Но у этих созданий, лишённых тел и воли, была странная и малоизвестная слабость — они избегали воды. Но почему?

Почему назгулы сторонились рек

В «Неоконченных преданиях» прямо сказано: все девять, кроме Короля-чародея, старались не входить в воду. Если и пересекали реки, то лишь по мостам, чтобы не намочить ноги.

В сцене у реки Бруинен Толкин наглядно показывает их уязвимость. В книге эльф Глорфиндель, а в фильме Арвен, призывает реку смести тёмных всадников. Без этой стихии они не осмелились бы броситься в погоню за Фродо.

Вода как магический барьер

Для Толкина вода была не просто элементом природы. Она символизировала очищение и защиту. Её хозяином считался Улмо — один из Валар, который в отличие от других не жил в Валиноре, а пребывал во всех водах Средиземья.

Улмо помогал людям и эльфам, а потому воды, подчинённые ему, становились естественным препятствием для слуг Саурона. Именно это объясняет, почему назгулы чувствовали себя беспомощными перед стихией.

Бесплотные тела и слабость к стихии

Назгулы существовали не как живые люди, а как тени, скрытые под плащами. Их форма зависела от магии Кольца, а не от плоти. Вода разрушала эту зыбкую оболочку и мешала им сохранять устойчивость.

После наводнения у Бруинена им потребовались недели, чтобы восстановиться. Позже Саурон дал им крылатых тварей, чтобы избавить от необходимости снова пересекать реки, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Итоговая загадка

Толкин признавал, что полная неспособность назгулов пересекать воду нарушила бы логику их путешествий. Поэтому вода не была абсолютным запретом, а скорее преградой, которая вызывала у них слабость и страх.

В этом и кроется символика: чистая стихия Средиземья противостояла тьме Саурона и его слугам, делая даже самых страшных врагов уязвимыми.

