Киноафиша Статьи Думаете, 1,5 млрд сборов — это прорыв? А «Горыныч» все равно лишь на 6-ом месте: вот кто реально рвет российский прокат в 2025 году

3 декабря 2025 14:15
Кадр из фильма «Горыныч»

Вы удивитесь первому месту.

Зрители ещё не отошли от трёхголового бума, а кинотеатры уже считают миллиарды. «Горыныч» взял планку в 1,5 млрд рублей — и сделал это играючи, всего за месяц.

Но что происходит в главной гонке года, и какие фильмы в 2025-м чувствуют себя на вершине?

Кто на самом верху

1 декабря стало точкой, после которой стало ясно: фэнтези с Александром Петровым закрепилось в топе, но в погоню за «Августом» уже не успевает. Шестая строчка — достойный результат для проекта, который медленно, но уверенно держится в прокате.

Вот как сейчас выглядит турнирная таблица:

Фильм

Сборы 2025 года

Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича

3,3 млрд ₽

Финист: Первый богатырь

2,7 млрд ₽

Пророк: История Александра Пушкина

1,6 млрд ₽

Батя 2: Дед

1,59 млрд ₽

Август

1,53 млрд ₽

Горыныч

1,5 млрд ₽

Почему «Горыныч» зашёл зрителям

Фильм — это яркое приключение про лейтенанта ВМФ, который буквально выпадает из нашей реальности в былинный мир. Морское чудовище переносит его в эпоху князей, чудищ и русских легенд. И тут начинается самое интересное: дружба с маленьким Горынычем, борьба с богатырём Бамбулиной силы, спасение целого княжества и встреча с Маруся — принцессой с характером.

«Горыныч»

Команда, которая собрала полтора миллиарда

В проекте объединились знакомые и любимые актёры: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак и Сергей Маковецкий. Режиссёр Дмитрий Хонин снова делает ставку на зрелищность и добрый сюжет — и зрители, похоже, эту ставку принимают.

Также прочитайте: Три свежих умных фильма, которые накрывают приятным послевкусием — есть российский с рейтингом 8,2

Фото: Кадр из фильма «Горыныч»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
