Думаете, 1,5 млрд сборов — это прорыв? А «Горыныч» все равно лишь на 6-ом месте: вот кто реально рвет российский прокат в 2025 году

Зрители ещё не отошли от трёхголового бума, а кинотеатры уже считают миллиарды. «Горыныч» взял планку в 1,5 млрд рублей — и сделал это играючи, всего за месяц.
Но что происходит в главной гонке года, и какие фильмы в 2025-м чувствуют себя на вершине?
Кто на самом верху
1 декабря стало точкой, после которой стало ясно: фэнтези с Александром Петровым закрепилось в топе, но в погоню за «Августом» уже не успевает. Шестая строчка — достойный результат для проекта, который медленно, но уверенно держится в прокате.
Вот как сейчас выглядит турнирная таблица:
|
Фильм
|
Сборы 2025 года
|
Волшебник Изумрудного города: Дорога из жёлтого кирпича
|
3,3 млрд ₽
|
Финист: Первый богатырь
|
2,7 млрд ₽
|
Пророк: История Александра Пушкина
|
1,6 млрд ₽
|
Батя 2: Дед
|
1,59 млрд ₽
|
Август
|
1,53 млрд ₽
|
Горыныч
|
1,5 млрд ₽
Почему «Горыныч» зашёл зрителям
Фильм — это яркое приключение про лейтенанта ВМФ, который буквально выпадает из нашей реальности в былинный мир. Морское чудовище переносит его в эпоху князей, чудищ и русских легенд. И тут начинается самое интересное: дружба с маленьким Горынычем, борьба с богатырём Бамбулиной силы, спасение целого княжества и встреча с Маруся — принцессой с характером.
Команда, которая собрала полтора миллиарда
В проекте объединились знакомые и любимые актёры: Александр Петров, Виктория Агалакова, Александр Робак и Сергей Маковецкий. Режиссёр Дмитрий Хонин снова делает ставку на зрелищность и добрый сюжет — и зрители, похоже, эту ставку принимают.
Также прочитайте: Три свежих умных фильма, которые накрывают приятным послевкусием — есть российский с рейтингом 8,2