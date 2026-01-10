Меню
Киноафиша Статьи Думаешь — просто кино на вечер. А потом понимаешь, что смотришь один из лучших фильмов года — «Метод исключения»

Думаешь — просто кино на вечер. А потом понимаешь, что смотришь один из лучших фильмов года — «Метод исключения»

10 января 2026 17:09
«Метод исключения»

Новая работа Пак Чхан-ука неожиданно оказалась самой ироничной и человечной в его фильмографии.

Фильм «Метод исключения» (2025) Пак Чхан-ука — это история о человеке, которого аккуратно, почти незаметно выталкивают за пределы привычной жизни.

История, начинающаяся с увольнения

Главный герой Ю четверть века проработал на бумажном производстве и внезапно оказался ему не нужен.

Работа не находится, семья экономит на всем, домашних собак приходится отдать. Когда Ю видит вакансию мечты, на которую уже претендуют более сильные кандидаты, ситуация начинает разворачиваться в сторону, которую сложно было предсказать.

Пак Чхан-ук и неожиданная интонация

От автора «Олдбоя» и «Служанки» привыкли ждать жесткого, резкого кино. Но «Метод исключения» идет другим путем.

Это выверенная черная комедия, где ирония работает точнее любого нажима. Режиссер говорит о капитализме, достоинстве и страхе оказаться лишним — спокойно, почти буднично.

Ли Бён-хон вне привычного образа

Ли Бён-хон, которого многие помнят по сериалу «Игра в кальмара», здесь совершенно иной.

Его герой — не символ зла и не фигура устрашения, а обычный человек, медленно теряющий почву под ногами. И именно эта сдержанность делает образ особенно убедительным.

Визуальные решения

Фильм удивляет визуальной изобретательностью: камера работает точно, без демонстративных трюков, но отдельные сцены запоминаются надолго.

При этом «Метод исключения» не скатывается в абсурд и не теряет жанрового баланса.

«Метод исключения»

Что говорят цифры и зрители

Рейтинг фильма «Метод исключения» (2025) на «Кинопоиске» — 7,2, на IMDb — 7,5.

Зрители отмечают актерскую игру, продуманный сюжет и точную работу с темой, а среди минусов чаще всего называют неторопливое начало.

«Метод исключения» — кино, которое не старается понравиться любой ценой. Оно просто честно делает свое дело. И поэтому отлично подходит для вдумчивого вечера.

Также прочитайте: 100% критиков, 100% зрителей и IMDb 8.5 — такого почти не бывает: но фильм «Я ругаюсь» о человеке с синдромом Туретта сумел влюбить всех

Фото: Кадр из фильма «Метод исключения» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
