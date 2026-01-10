Думаешь — просто кино на вечер. А потом понимаешь, что смотришь один из лучших фильмов года — «Метод исключения»

Фильм «Метод исключения» (2025) Пак Чхан-ука — это история о человеке, которого аккуратно, почти незаметно выталкивают за пределы привычной жизни.
История, начинающаяся с увольнения
Главный герой Ю четверть века проработал на бумажном производстве и внезапно оказался ему не нужен.
Работа не находится, семья экономит на всем, домашних собак приходится отдать. Когда Ю видит вакансию мечты, на которую уже претендуют более сильные кандидаты, ситуация начинает разворачиваться в сторону, которую сложно было предсказать.
Пак Чхан-ук и неожиданная интонация
От автора «Олдбоя» и «Служанки» привыкли ждать жесткого, резкого кино. Но «Метод исключения» идет другим путем.
Это выверенная черная комедия, где ирония работает точнее любого нажима. Режиссер говорит о капитализме, достоинстве и страхе оказаться лишним — спокойно, почти буднично.
Ли Бён-хон вне привычного образа
Ли Бён-хон, которого многие помнят по сериалу «Игра в кальмара», здесь совершенно иной.
Его герой — не символ зла и не фигура устрашения, а обычный человек, медленно теряющий почву под ногами. И именно эта сдержанность делает образ особенно убедительным.
Визуальные решения
Фильм удивляет визуальной изобретательностью: камера работает точно, без демонстративных трюков, но отдельные сцены запоминаются надолго.
При этом «Метод исключения» не скатывается в абсурд и не теряет жанрового баланса.
Что говорят цифры и зрители
Рейтинг фильма «Метод исключения» (2025) на «Кинопоиске» — 7,2, на IMDb — 7,5.
Зрители отмечают актерскую игру, продуманный сюжет и точную работу с темой, а среди минусов чаще всего называют неторопливое начало.
«Метод исключения» — кино, которое не старается понравиться любой ценой. Оно просто честно делает свое дело. И поэтому отлично подходит для вдумчивого вечера.
