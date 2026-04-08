Дум — вовсе не злодей, мультивселенную уничтожает Стив Роджерс: в Сеть слили сюжет «Судного дня» — разбираемся

Пока этот сценарий выглядит довольно правдоподобно.

В сети появился масштабный слив сюжета фильма «Мстители: Судный день», и он может кардинально изменить представление о будущем Marvel. Судя по утечке, главной причиной катастрофы мультивселенной станет вовсе не Доктор Дум, а… Стив Роджерс. Разбираем самые важные детали и возможные спойлеры.

Человек-Паук против Росомахи — неожиданное начало

По слухам, фильм откроется неожиданной сценой: Человек-Паук Тоби Магуайра сразится с Росомахой Хью Джекмана. Люди Икс прибудут во вселенную Паучка, чтобы уничтожить её ради спасения своего мира.

Дэдпул и Росомаха доставят туда специальную бомбу. После взрыва оба героя якобы погибнут, но позже окажется, что они выжили и сыграют важную роль в «Секретных войнах».

Почему во всём виноват Стив Роджерс

Главный сюжетный поворот связан со Стивом Роджерсом. После событий «Финала» он возвращается в прошлое к Пегги Картер, но к нему приходит Локи из TVA.

Локи предлагает переместить Стива в другую вселенную — Землю-828, где живёт Фантастическая четвёрка. Именно это решение запускает цепочку событий, которая приводит к Вторжениям миров.

По слухам, из-за этого перемещения погибает семья Виктора фон Дума. Это становится причиной того, что он начинает бороться за спасение мультивселенной.

План Дума по спасению мультивселенной

Далее Дум обращается за помощью к Фантастической четвёрке. Они находят Стива Роджерса и вместе отправляются во вселенную Мстителей.

Однако между Роджерсом и Думом возникает конфликт. При этом часть героев начинает поддерживать Виктора, включая Доктора Стрэнджа и даже Пегги Картер.

Судя по утечке, Дум вовсе не классический злодей — он пытается спасти мультивселенную любыми способами.

Финальная битва и создание Мира Битв

Финальная битва развернётся в замке Дума в Латверии. В сражении примут участие Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка.

Также ожидается:

армия Вальгаллы от Одина

Стив Роджерс с треснувшим Мьёльниром

переход части героев на сторону Дума

В итоге Дум победит и создаст Мир Битв, объединив разные вселенные, передает дзен-канал КИНОCLUB. По слухам, он также заберёт силы Локи и уничтожит TVA.

Если утечка окажется правдивой, «Мстители: Судный день» может стать одним из самых масштабных фильмов Marvel — и началом новой эпохи киновселенной.