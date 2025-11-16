Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото)

Дуэйн Джонсон сообщил о начале съёмок «Джуманджи 3» и подтвердил: это будет финал трилогии. Команда уже собралась в Лос-Анджелесе на первое чтение сценария. В новом фильме вновь вернутся Карен Гиллан, Джек Блэк и Кевин Харт — весь основной состав, который сыграет своих игровых аватаров.

Начало работы над финалом

По словам Джонсона, старт прошёл в привычной для франшизы атмосфере, но сам сценарий сразу задаёт более серьёзные ставки. Героям предстоит спасти игру, и именно эта задача станет центральной в истории. Актёр подчёркивает: завершающая часть должна поставить логичную точку в обновлённой серии.

Символичная деталь

Джонсон показал браслет, подготовленный для съёмок. На нём — игральная кость из оригинального фильма «Джуманджи» 1995 года. Этот элемент поклонники уже называют важным жестом: возможно, финал трилогии мягко свяжет новую историю с наследием картины Робина Уильямса.

Продолжение истории

Джонсон вновь сыграет Смолдера Брэйвстоуна. Карен Гиллан вернётся к роли Руби Раундхаус, Джек Блэк — профессора Оберона, а Кевин Харт — зоолога Финбара. Режиссёр Джейк Кэздан, отвечавший за две предыдущие части, также остался у руля, пишет портал Soyuz.

Премьера

Студия Sony Pictures подтвердила дату релиза: «Джуманджи 3» выйдет в мировой прокат 11 декабря 2026 года и завершит историю, которая в сумме собрала почти два миллиарда долларов по всему миру.

