Дубай, прощай: туристам стоит обратить внимание на другую страну — море, древняя история и не только

25 апреля 2026 09:00
В этом году не все решаться ехать в Эмираты, а значит нужна альтернатива. Что может ей стать? Мы расскажем о Тунисе

1. Лучшие пляжи и курорты

Тунис прежде всего ассоциируется с пляжным отдыхом. Страна омывается Средиземным морем, и побережье тут очень удобное для туристов. Курорты Хаммамет, Сусс и Монастир предлагают хорошие отели, чистый песок и прозрачную воду. Есть и дорогие отели с SPA, и недорогие варианты для семей. Многие гостиницы работают по системе «всё включено», что удобно для отдыха.

2. Богатая историческая жизнь

Тунис богат древними памятниками. Здесь находился Карфаген, следы которого можно увидеть недалеко от столицы. В Музее Бардо в Тунисе собраны важные археологические находки, в том числе знаменитые мозаики. Амфитеатр Эль-Джем — один из крупнейших римских амфитеатров и популярное место у туристов. Эти объекты позволяют понять историю страны от античности до наших дней.

3. Поездка в Сахару

Сахара — ещё одна важная часть Туниса. По пескам можно ездить на джипах, кататься на верблюдах или квадроциклах. Туристы посещают оазисы и старые караван-сараи. Многие приезжают сюда ради духа приключений и необычных пейзажей. Также некоторые места в пустыне известны тем, что там снимали сцены «Звёздных войн».

4. Местные традиции и обычаи

Культура Туниса сочетает арабские, берберские и европейские влияния. В каждом городе своя атмосфера. Старый город — медина — в Тунисе входит в список ЮНЕСКО. На рынках, или суках, продают ремесленные изделия, специи и еду. Люди здесь ценят ремесла, музыку и семейные традиции.

5. Вкусная кухня

Кулинария Туниса отличается яркими специями и разными влияниями. Кускус — одно из главных блюд. Популярен брик — жареная лепёшка с начинкой из яйца и тунца. Ещё стоит попробовать тажин, хариру и салат мешуия. Для сладкоежек есть баклава и пахлава. В кухне широко используют шафран, кориандр, зиру и кардамон, что делает блюда ароматными.

Камилла Булгакова
