Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города»

Если раньше зрители жаловались на затянутость «Далёкого города», то теперь сценаристы выдали эпизод, от которого трудно оторваться. В 35-й серии сериал снова стал похож на старый добрый турецкий теледраматизм — с громкими криками, слезами, клятвами и, конечно, финальной сценой, от которой сердце бьётся быстрее.

Алья пошла на отчаянный шаг

Главная линия эпизода — операция Борана. Джихан, страдающий от аневризмы, собирался отдать брату почку, даже если это стоило бы ему жизни. Алья умоляла мужа не рисковать, но тот был непреклонен. И тогда она решилась на безумство — под видом Джихана легла на операционный стол сама.

Когда Джихан, очнувшись от наркоза, понял, что его обманули, он врывается в операционную — и видит, как у Альи останавливается сердце. Сцена с «фениксом», который возрождается, когда Джихан шепчет её имя, стала одной из самых сильных за весь сезон: минимум слов, максимум эмоций.

Мать, которая впервые сказала «Алья» правильно

Садакат, которая до этого лишь проклинала невестку, впервые назвала её по имени — и даже поблагодарила. Это почти чудо. Женщина, столько раз унижавшая Алью, внезапно признала: именно она спасла обоих её сыновей. Правда, фанаты уже шепчутся: перемирие долго не продлится.

Демир снова теряет самообладание

Любовная линия Демира и Зеррин становится всё тревожнее. После ночного кошмара беременная Зеррин, в бреду зовущая Кайю, падает в объятия мужа. Реакция Демира предсказуема — ревность, вспышка гнева и очередная клятва уничтожить соперника. Он будто теряет грань между любовью и навязчивостью.

Ипек опускается всё ниже

Сцена с кольцом в комнате Кайи показала: Ипек готова на всё, лишь бы не потерять жениха. Даже когда он признаётся, что всё ещё любит Зеррин, она цепляется за призрачную надежду. Символично, что кольцо, которое должно было стать символом любви, оказывается у Садакат — хранительницы чужих страстей.

Боран просыпается, но не приходит в себя

Финал серии — в духе турецких триллеров. Когда кажется, что буря утихла и Джихан с Альей наконец обрели покой, Боран открывает глаза. Но взгляд пуст, и кажется, что он видит не людей, а тени. Сцена на грани мистики — будто возвращение мертвеца, которое не принесёт никому счастья.

35-я серия «Далёкого города» — это тот редкий случай, когда турецкая драма становится больше, чем просто история любви. Здесь — цена жертвы, чувство вины, крик женщины, которую наконец услышали. И только один вопрос остаётся открытым: сколько продлится это хрупкое затишье перед новой бурей?

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.