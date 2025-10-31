Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города»

Драма в лучших традициях турдизи: чем зрителей удивила 35 серия «Далекого города»

31 октября 2025 14:44
Кадр из сериала «Далекий город»

Жизни двух персонажей висели на волоске от смерти.

Если раньше зрители жаловались на затянутость «Далёкого города», то теперь сценаристы выдали эпизод, от которого трудно оторваться. В 35-й серии сериал снова стал похож на старый добрый турецкий теледраматизм — с громкими криками, слезами, клятвами и, конечно, финальной сценой, от которой сердце бьётся быстрее.

Алья пошла на отчаянный шаг

Главная линия эпизода — операция Борана. Джихан, страдающий от аневризмы, собирался отдать брату почку, даже если это стоило бы ему жизни. Алья умоляла мужа не рисковать, но тот был непреклонен. И тогда она решилась на безумство — под видом Джихана легла на операционный стол сама.

Когда Джихан, очнувшись от наркоза, понял, что его обманули, он врывается в операционную — и видит, как у Альи останавливается сердце. Сцена с «фениксом», который возрождается, когда Джихан шепчет её имя, стала одной из самых сильных за весь сезон: минимум слов, максимум эмоций.

Мать, которая впервые сказала «Алья» правильно

Кадр из сериала «Далекий город»

Садакат, которая до этого лишь проклинала невестку, впервые назвала её по имени — и даже поблагодарила. Это почти чудо. Женщина, столько раз унижавшая Алью, внезапно признала: именно она спасла обоих её сыновей. Правда, фанаты уже шепчутся: перемирие долго не продлится.

Демир снова теряет самообладание

Любовная линия Демира и Зеррин становится всё тревожнее. После ночного кошмара беременная Зеррин, в бреду зовущая Кайю, падает в объятия мужа. Реакция Демира предсказуема — ревность, вспышка гнева и очередная клятва уничтожить соперника. Он будто теряет грань между любовью и навязчивостью.

Ипек опускается всё ниже

Сцена с кольцом в комнате Кайи показала: Ипек готова на всё, лишь бы не потерять жениха. Даже когда он признаётся, что всё ещё любит Зеррин, она цепляется за призрачную надежду. Символично, что кольцо, которое должно было стать символом любви, оказывается у Садакат — хранительницы чужих страстей.

Боран просыпается, но не приходит в себя

Финал серии — в духе турецких триллеров. Когда кажется, что буря утихла и Джихан с Альей наконец обрели покой, Боран открывает глаза. Но взгляд пуст, и кажется, что он видит не людей, а тени. Сцена на грани мистики — будто возвращение мертвеца, которое не принесёт никому счастья.

35-я серия «Далёкого города» — это тот редкий случай, когда турецкая драма становится больше, чем просто история любви. Здесь — цена жертвы, чувство вины, крик женщины, которую наконец услышали. И только один вопрос остаётся открытым: сколько продлится это хрупкое затишье перед новой бурей?

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из сериала «Далекий город»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше «Клюквенный щербет» — не единственный хит: 5 турецких сериалов с рейтингом от 8 и выше Читать дальше 30 октября 2025
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие» Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие» Читать дальше 1 ноября 2025
Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение Для русских — просто лакомство, но турки сразу поняли мрачный смысл названия «Клюквенного щербета»: на родине сериала у ягод особое значение Читать дальше 1 ноября 2025
Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела» Пока ждете «Невский» и «Первый отдел» — гляньте этот шведский детектив: «Шикарный сериал. Не могла оторваться и за вечер и ночь весь просмотрела» Читать дальше 1 ноября 2025
Ждали, что будет как минимум не хуже оригинала: какой получилась турецкая адаптация корейского хита «Ложь за ложью» Ждали, что будет как минимум не хуже оригинала: какой получилась турецкая адаптация корейского хита «Ложь за ложью» Читать дальше 1 ноября 2025
«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать «Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать Читать дальше 31 октября 2025
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Читать дальше 31 октября 2025
Восемь сезонов боролся со своими демонами и такой итог: что стало со Стефаном Сальваторе в «Дневниках вампира» Восемь сезонов боролся со своими демонами и такой итог: что стало со Стефаном Сальваторе в «Дневниках вампира» Читать дальше 31 октября 2025
Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге? Как умер Аки в «Человеке-бензопиле» — и почему эта смерть самая страшная в манге? Читать дальше 31 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше