Киноафиша Статьи «Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей

29 сентября 2025 19:34
Кадр из фильма «Долгая прогулка»

За прошлый уикенд именно на него покупали билеты в России и СНГ за уик-энд 25 – 28 сентября.

В российском прокате неожиданно сместился баланс. На выходных зрители выбирали между новым «Дракулой» Люка Бессона, экранизацией Кинга «Долгая прогулка» и даже мультфильмом «Зверопоезд». Но в итоге именно другая премьера забрала себе первое место и превратилась в новый хит уикенда.

Итоги проката

По данным Kinobusiness, лидером стал фильм «Август», собравший 249,8 млн рублей. На втором месте расположился «Дракула» с результатом 144,7 млн (ещё неделю назад он был на вершине).

Замыкает тройку «Долгая прогулка» по Стивену Кингу — 67,6 млн рублей. Четвёртым идёт «Зверопоезд», а пятую строчку заняла «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона — 18,6 млн.

Место

Фильм

Сборы за уикенд

1

«Август»

249,8 млн ₽

2

«Дракула» (реж. Люк Бессон)

144,7 млн ₽

3

«Долгая прогулка» (по Стивену Кингу)

67,6 млн ₽

4

«Зверопоезд»

48,6 млн ₽

5

«Битва за битвой» (реж. Пол Томас Андерсон)

18,6 млн ₽

О чём фильм

Действие «Августа» разворачивается летом 1944-го в Западной Белоруссии. Казалось бы, война отступает, но в советском тылу всё ещё действуют немецкие диверсанты. Лента показывает хрупкость победы и цену спокойствия, когда каждое новое утро может принести угрозу.

Почему сработало

Военная тема, мощная драма и постановка, сделанная для большого экрана, дали результат. Зрители выбрали «Август» — и теперь у фильма все шансы остаться лидером проката ещё на несколько недель.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему зрители называют «Долгую прогулку» главным провалом Кинга за всю историю.

Фото: Кадр из фильма «Долгая прогулка»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
