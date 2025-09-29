«Дракула» не вытянул, Кинг с «Долгой прогулкой» тоже проиграл: этот российский фильм стал абсолютным лидером проката с кассой почти 250 млн рублей

В российском прокате неожиданно сместился баланс. На выходных зрители выбирали между новым «Дракулой» Люка Бессона, экранизацией Кинга «Долгая прогулка» и даже мультфильмом «Зверопоезд». Но в итоге именно другая премьера забрала себе первое место и превратилась в новый хит уикенда.
Итоги проката
По данным Kinobusiness, лидером стал фильм «Август», собравший 249,8 млн рублей. На втором месте расположился «Дракула» с результатом 144,7 млн (ещё неделю назад он был на вершине).
Замыкает тройку «Долгая прогулка» по Стивену Кингу — 67,6 млн рублей. Четвёртым идёт «Зверопоезд», а пятую строчку заняла «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона — 18,6 млн.
|
Место
|
Фильм
|
Сборы за уикенд
|
1
|
«Август»
|
249,8 млн ₽
|
2
|
«Дракула» (реж. Люк Бессон)
|
144,7 млн ₽
|
3
|
«Долгая прогулка» (по Стивену Кингу)
|
67,6 млн ₽
|
4
|
«Зверопоезд»
|
48,6 млн ₽
|
5
|
«Битва за битвой» (реж. Пол Томас Андерсон)
|
18,6 млн ₽
О чём фильм
Действие «Августа» разворачивается летом 1944-го в Западной Белоруссии. Казалось бы, война отступает, но в советском тылу всё ещё действуют немецкие диверсанты. Лента показывает хрупкость победы и цену спокойствия, когда каждое новое утро может принести угрозу.
Почему сработало
Военная тема, мощная драма и постановка, сделанная для большого экрана, дали результат. Зрители выбрали «Август» — и теперь у фильма все шансы остаться лидером проката ещё на несколько недель.
