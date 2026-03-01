Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дожили, что Шибанов оказался благороднее Брагина»: в 5 сезона «Первого отдела» зрителей ждет разочарование

«Дожили, что Шибанов оказался благороднее Брагина»: в 5 сезона «Первого отдела» зрителей ждет разочарование

1 марта 2026 15:13
Кадр из сериала «Первый отдел»

Такого поворота никто не ожидал.

Пятнадцатая серия пятого сезона «Первого отдела» полностью перевернула все представления о героях. Юрий Брагин, которого до этого воспринимали как положительного персонажа, совершил страшный поступок — предал Веру, свою жену и мать своих детей, оставив ее без поддержки в самый критический момент. В этот момент казалось, что Брагин окончательно «сдулся».

Брагин утратил статус героя

Все, что делало его положительным, оказалось иллюзией. Его карьера и репутация важнее семьи и любви, а клятва верности превратилась в пустые слова. Главный герой, который долгое время был опорой сериала, в один момент превратился в человека, за которого стыдно.

Шибанов — герой нового времени

И тут появляется Миша Шибанов, сыгранный Сергеем Жарковым. Прямо в кафе он прилюдно избивает своего друга и заставляет его извиниться перед Верой за предательство. Именно такой поступок возвращает веру в настоящую мужскую силу. Шибанов совершил поступок, за который можно простить ему все прошлые ошибки и слабости.

«Дожили, что Шибанов стал благороднее Брагина», — удивляются зрители.

Пятнадцатая серия стала кульминацией сезона. Здесь победила человечность, решимость и смелость — то, чего так не хватало Брагину. Шибанов показал, что настоящего героя делают не слова и должности, а поступки.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея «Она меня бесит и раздражает!»: зрители назвали персонаж, который рушит «Первый отдел» сильнее любого злодея Читать дальше 1 марта 2026
Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Не Брагин и не Шибанов: именно этот герой «Первого отдела» «вызывает наибольшее отвращение» — и это комплимент актеру Читать дальше 1 марта 2026
Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением Не только вечный Брагин: эти 3 сериала с Иваном Колесниковым не стоит упускать — стал украшением Читать дальше 1 марта 2026
«Первому отделу» пришлось подвинуться: ТОП-3 проекта на ИВИ, которые зрители смотрят прямо сейчас «Первому отделу» пришлось подвинуться: ТОП-3 проекта на ИВИ, которые зрители смотрят прямо сейчас Читать дальше 1 марта 2026
Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела» Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела» Читать дальше 1 марта 2026
Секретный эпизод «Первого отдела» выйдет еще до финала: Брагин столкнется с настоящим преступником Секретный эпизод «Первого отдела» выйдет еще до финала: Брагин столкнется с настоящим преступником Читать дальше 1 марта 2026
Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Если сравнивать «Первый отдел» с этим советским детективом, разница колоссальная: и не в пользу хита НТВ Читать дальше 28 февраля 2026
«Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» «Многие уже ждут момента, когда Веру сольют из сериала»: что произошло в 13–16 сериях «Первого отдела» Читать дальше 28 февраля 2026
19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры) 19 и 20 эпизоды выйдут лишь 2 марта, а финал уже слили в Сеть: чем завершится 5 сезон «Первого отдела» (спойлеры) Читать дальше 28 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше