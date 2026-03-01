«Дожили, что Шибанов оказался благороднее Брагина»: в 5 сезона «Первого отдела» зрителей ждет разочарование

Пятнадцатая серия пятого сезона «Первого отдела» полностью перевернула все представления о героях. Юрий Брагин, которого до этого воспринимали как положительного персонажа, совершил страшный поступок — предал Веру, свою жену и мать своих детей, оставив ее без поддержки в самый критический момент. В этот момент казалось, что Брагин окончательно «сдулся».

Брагин утратил статус героя

Все, что делало его положительным, оказалось иллюзией. Его карьера и репутация важнее семьи и любви, а клятва верности превратилась в пустые слова. Главный герой, который долгое время был опорой сериала, в один момент превратился в человека, за которого стыдно.

Шибанов — герой нового времени

И тут появляется Миша Шибанов, сыгранный Сергеем Жарковым. Прямо в кафе он прилюдно избивает своего друга и заставляет его извиниться перед Верой за предательство. Именно такой поступок возвращает веру в настоящую мужскую силу. Шибанов совершил поступок, за который можно простить ему все прошлые ошибки и слабости.

«Дожили, что Шибанов стал благороднее Брагина», — удивляются зрители.

Пятнадцатая серия стала кульминацией сезона. Здесь победила человечность, решимость и смелость — то, чего так не хватало Брагину. Шибанов показал, что настоящего героя делают не слова и должности, а поступки.