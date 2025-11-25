Меню
«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)

«Склиф» с Асмус и Лыковым стартует уже 2 декабря: вот что покажут в первых сериях, сколько их будет и где смотреть (трейлер)

25 ноября 2025 10:52
Кадр из сериала «Склиф»

Киноленту растягивать как турдизи не стали.

Кажется, можно выдыхать: о «Склифе» наконец-то заговорили всерьёз, и самое важное — известна точная дата старта. Столько месяцев зрители гадали, когда же появится новый медицинский сериал с Кристиной Асмус и Матвеем Лыковым, и вотответ пришел.

2 декабря кинолента выйдет сразу на четырёх платформах. Настроение после этой новости такое, будто включили лампу дневного света в темном октябрьском коридоре: стало видно, что смотреть этой зимой мы точно будем.

Что за история готовится

В центре сюжета — хирург-травматолог Евгения Покровская. Она наконец получает возможность шагнуть выше в профессии, но всё осложняется тем, что её главный конкурент — Роман Поликарпов.

Да, тот самый человек, с которым у Евгении есть прошлое, эмоции и неразобранные узлы. И теперь их разрывает между операционной и личным фронтом, где кровотечения часто опаснее, чем в больнице.

Кто ещё в команде

Фирменную энергетику добавляют Иван Охлобыстин, Борис Хвошнянский, Семён Серзин, Наталья Медведева и другие — каст собрали так, что хочется сразу листать список, как меню в любимом ресторане.

У каждого сильная фактура, и, судя по трейлеру, химия между героями будет работать не хуже хирургических инструментов.

Когда и где смотреть

«Склиф» выходит на Кинопоиске, Иви, PREMIER и KION. Всего подготовили 16 серий — как раз тот объём, который втягивает, но не превращает марафон в испытание. Пока ждём премьеру, можно пересматривать трейлер и пытаться угадать, кто кого перехитрит в этой борьбе за место и за собственную жизнь.

Также вам будет инересно: Не только «Склифософский»: что на самом деле связывает Аверина и Якунину, которым приписывают служебный роман.

Фото: Кадр из сериала «Склиф»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
