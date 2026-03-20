Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дождались еще одного Брагина: в конце марта Россия-1 неожиданно выдаст новый сезон «Склифосовского» — что ждать

20 марта 2026 08:27
Кадр из сериала «Склифосовский»

25 марта нас ждет очередная часть истории про жизнь любимых врачей.

Пока мы все отходим от Юрия Брагина в сериале «Первый отдел», нас ждет новый Брагин, вернее старый, но такой любимый.

В новом сезоне популярного сериала «Склифосовский» главные герои столкнутся с личными драмами и покажут себя с неожиданных сторон.

К своим ролям вернутся актеры Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер, Ольга Павловец, Нина Усатова, Александр Сирин, Анна Якунина и другие. Режиссером проекта выступила Юлия Краснова.

13-й сезон сериала «Склифосовский» начнется 25 марта в онлайн-кинотеатре и расскажет о жизни врачей в московской больнице. Прошел год с момента последних событий, и в жизни героев произошли значительные изменения. Доктор Брагин (Максим Аверин) и его команда сталкиваются с новыми вызовами как в профессиональной, так и в личной сферах. Врачи переживут непростые испытания, которые заставят их задуматься о своем месте в жизни и среди близких.

«Почему Олег Брагин так полюбился зрителям? Я думаю, потому что на протяжении всех 13 лет, что мы работаем, ему приходилось принимать нестандартные решения. Наверное, это и отличает его от других героев. В новом сезоне появится возможность иначе взглянуть как на свою жизнь, так и на тех, кто рядом», – поделился Максим Аверин.

Актрису Елену Яковлеву, играющую Павлову, неожиданно назначают главврачом клиники после трагической смерти предыдущего руководителя Полонского. Однако радость от повышения быстро сменяется множеством забот и ответственности, которые приносят новые трудности. Напряжение сохраняется и в отношениях с хирургом Кривицким (Андрей Ильин). Хромова (Александр Сирин) становится наставником для двух молодых интернов, желающих следовать по стопам опытных коллег. Семья доктора Брагина переживает трудный период: Марина (Мария Куликова) сталкивается с неожиданным возвращением бывшего мужа Марка (Валерий Панков). Конфликты между ними серьезно осложняют жизнь главного героя и вносят путаницу в судьбы персонажей.

По признаниям самой Марии Куликовой, для ее героини это самый противоречивый сезон. Актриса признается, что они много спорили о ее истории, пытаясь сделать ее не только яркой, но и правдоподобной.

Съемочная группа хотела, чтобы зритель чувствовал себя вовлеченным и переживал за героев. У каждого из героев есть свои тайны и интересное прошлое. В этом сезоне они решили глубже изучить прошлое Марины Владимировны Нарочинской, добавив интриги и яркие отношения между персонажами, заявляет актриса Мария Куликова.

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский»
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше