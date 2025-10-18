Меню
«Доза безумия»: Робин Уильямс не снимался в «Списке Шиндлера», но именно он помог Спилбергу не сойти с ума на съёмках

18 октября 2025 21:02
Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993)

История создания картины достойна отдельной документалки.

За кадром одного из самых тяжелых фильмов в истории кино царила кромешная тьма. Стивен Спилберг, погруженный в съемки «Списка Шиндлера» в Кракове, каждый день сталкивался с призраками Холокоста. Грань между прошлым и настоящим размывалась, а боль проникала так глубоко, что режиссеру становилось трудно дышать. В эти моменты его спасением стал человек, которого даже не было в съемочной группе.

Этим человеком был Робин Уильямс.

Его звонки были подобны спасательному кругу, брошенному в бушующее море отчаяния.

Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993)

«Привет! Это ваша суточная доза безумия!» — раздавался в трубке безошибочный голос, пробивавшийся сквозь мрак, как луч солнца.

Он никогда не спрашивал, как дела — он и так знал. Вместо этого Робин вступал в бой со тьмой при помощи смеха.

Он мог импровизировать скетч о пингвинах, управляющих польским гастрономом, или разыграть диалог дюжиной нелепых голосов, спорящих о том, кто достоин быть помощником режиссера.

Эти звонки никогда не планировались; они приходили в самые трудные моменты — глубокой ночью, на рассвете, после монтажа, — словно у Робина был внутренний радар, чувствующий чужую боль.

Особенно после дня съемок ликвидации Краковского гетто, когда Спилберг сидел в номере разбитый, телефон вновь подал голос. Робин, не тратя времени на приветствия, начал историю о двух цирковых слонах, пытающихся создать джаз-бэнд.

Кадр из фильма «Список Шиндлера» (1993)

«Звонки Робина не были развлечением – это были спасательные миссии. Он тянулся в темноту и вытаскивал меня, каждый раз», – делился режиссер в интервью после съемок.

Спилберг смеялся до слез, и эти слезы наконец-то освобождали его от груза горя.

Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
