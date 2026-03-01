Дойдет даже до убийства Талькова: стало известно, что покажут в 6 сезоне «Первого отдела»

В Санкт-Петербурге стартовали съемки шестого сезона сериала «Первый отдел», и продолжение обещает быть напряжённым. После драматичного финала пятой части история Юрия Брагина не обнуляется — наоборот, ставки только растут.

Брагин на перепутье

Следователю Юрию Брагину вновь предстоит работать вместе с импульсивным, но преданным Шибановым. Однако теперь под ударом не только сложные дела, но и внутреннее состояние самого Брагина. Исполнитель роли Иван Колесников признаётся:

«Он меняется с точки зрения того, что становится перед выбором — продолжать работу или он не может больше этого делать».

Похоже, зрителей ждёт не только детектив, но и серьёзная личная драма.

Преступления, основанные на реальности

В новых сериях команда займётся расследованием убийства стюардессы, найденной в одном из роскошных отелей Дубая. Ещё одно дело — жестокая расправа над очень обеспеченной семейной парой, произошедшая там же. Совпадение ли это — и какую цепочку событий оно запустит?

Проекту помогает руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков. Именно его команда работает с материалами реальных дел.

«Дело долгое время лежало в нашем управлении в архиве», — отмечает он.

Громкое дело 90-х

Отдельной линией станет расследование убийства Игоря Талькова. По словам Юрия Яшкова, следствию удалось продвинуться:

«Нажал курок и убил случайно Талькова. Случайно застрелил, но хотел убить человека»

Шестой сезон обещает быть жёстким, эмоциональным и максимально приближенным к реальным событиям. Подробности стали известны благодаря программе «Новые русские сенсации» на НТВ.