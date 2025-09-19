Достойный преемник «Трассы» и «Хрустального»? Презентовали новый российский сериал — и критики его уже оценили

Да, он похож на другие проекты, но это не делает его хуже.

На фестивале «Новый сезон» показали первые серии криминальной драмы «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Это мрачный триллер о серии жестоких убийств и детских травмах, которые всплывают спустя годы. Сериал сразу сравнили с «Хрустальным» и «Трассой» — и это тот случай, когда сопоставления оправданы.

О чем история

Следователь Яна Князева, временно отстранённая от службы, приезжает в родной Заречный. Там её прошлое накрывает с новой силой: бывший друг Глеб, с которым они вместе росли в детдоме, обвинён в убийстве жены и детей.

Яна уверена, что он невиновен, и решает докопаться до правды. Но чем глубже расследование, тем больше она сталкивается со старыми шрамами и новыми тайнами.

Кто сделал сериал

Проект снял Сергей Филатов — автор «Урока» и «Бара „Один звонок“». Сценаристы Калерия Демина и Никита Кукарцев положили в основу реальные истории выпускников детских домов.

Для платформы Kion это первый собственный проект. И сразу — с Акиньшиной в главной роли, Дмитрием Чеботарёвым, Анной Богомоловой и Полиной Кутеповой в ярких образах.

Атмосфера и стиль

«Отпечатки» — это чистый жанр: провинциальный город, серые пейзажи, ритуальные убийства, напарники-следователи, которым предстоит научиться доверять друг другу.

Визуально сериал тянет на уровень лучших образцов: ржавые тона, тревожные флешбэки из детдома, наушники с «Агатой Кристи» и холодные интерьеры. Сравнения с «Настоящим детективом» и фильмами Финчера возникают не случайно.

Что говорят критики

На фестивале «Новый сезон» зрители приняли «Отпечатки» сдержанно, но заинтересованно. Егор Москвитин похвалил «тщательный дизайн вселенной и правильную атмосферу», Лариса Малюкова отметила дуэль Акиньшиной и Чеботарёва, а Тимур Алиев — «психологическую глубину без приставки “псевдо-”».

Итог

«Отпечатки» не переворачивают жанр, но делают всё по правилам: мрачный нуар в русском ключе, крепкая интрига и болезненная тема детских травм. Это шоу в первую очередь для тех, кто любит тру-крайм и атмосферные провинциальные драмы, где прошлое никогда не отпускает.

