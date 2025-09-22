Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части

«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части

22 сентября 2025 14:44
«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части

Новый фильм Райана Джонсона получил 92% на Rotten Tomatoes и статус Certified Fresh.

Третья часть детективной трилогии Райана Джонсона — «Достать ножи: Проснись, мертвец» (2025) — собрала восторженные отзывы.

На Rotten Tomatoes у фильма 92% свежести и статус картины с наивысшими оценками от критиков Certified Fresh («Сертифицированный свежий»), а на Metacritic — 85/100.

Профессиональные рецензенты называют ленту самым сильным продолжением в истории франшизы.

Самый мрачный фильм цикла

По сюжету Бенуа Бланк оказывается в закрытой церковной общине, где расследует таинственное убийство.

Каждый герой скрывает собственную правду, и атмосфера всё больше напоминает триллер.

Джонсон сохранил фирменный юмор, но сделал тон истории мрачнее и глубже, исследуя темы веры, логики и мифологии.

Кто удивил критиков

Дэниел Крейг вновь блистает в роли харизматичного сыщика, однако главным открытием стал Джош О’Коннор.

По словам рецензентов, он способен «превратить даже скептиков франшизы в фанатов».

В актёрском составе также Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер и Эндрю Скотт.

«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части

Оценки и мнения

Collider отметил, что фильм получился «более извилистым, мрачным и эмоциональным». Awards Radar назвал его «самой амбициозной частью трилогии».

Rolling Stone обратил внимание на работу оператора Стива Йедлина и детализированный дизайн Рика Хендрикса.

А вот Paste, напротив, раскритиковал избыточное повествование.

Судя по отзывам, «Проснись, мертвец» способен стать не только ярким продолжением, но и новым эталоном в жанре интеллектуального детектива.

Также прочитайте: Два детективных сериала, где нет ни одной слабой минуты: критики одобрили на 100%, зрители пищат от восторга

Фото: Кадр из фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня Читать дальше 28 сентября 2025
Лютор, Ультрамен или Инженер? ИИ изучил злодеев нового «Супермена» и назвал самого сильного — рейтинг, который сложно оспорить Лютор, Ультрамен или Инженер? ИИ изучил злодеев нового «Супермена» и назвал самого сильного — рейтинг, который сложно оспорить Читать дальше 27 сентября 2025
Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил Хотите правду? Легендарный «бумер» был не один: где теперь 5 машин из культового фильма и кто их выкупил Читать дальше 25 сентября 2025
Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Что смотреть после «Менталиста»: 5 сериалов с рейтингами от 7,8 — для тех, кто любит умные расследования Читать дальше 29 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7 Читать дальше 29 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше