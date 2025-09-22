«Самая амбициозная часть трилогии»: «Достать ножи 3» тот случай, когда продолжение – лучше первой части

Третья часть детективной трилогии Райана Джонсона — «Достать ножи: Проснись, мертвец» (2025) — собрала восторженные отзывы.
На Rotten Tomatoes у фильма 92% свежести и статус картины с наивысшими оценками от критиков Certified Fresh («Сертифицированный свежий»), а на Metacritic — 85/100.
Профессиональные рецензенты называют ленту самым сильным продолжением в истории франшизы.
Самый мрачный фильм цикла
По сюжету Бенуа Бланк оказывается в закрытой церковной общине, где расследует таинственное убийство.
Каждый герой скрывает собственную правду, и атмосфера всё больше напоминает триллер.
Джонсон сохранил фирменный юмор, но сделал тон истории мрачнее и глубже, исследуя темы веры, логики и мифологии.
Кто удивил критиков
Дэниел Крейг вновь блистает в роли харизматичного сыщика, однако главным открытием стал Джош О’Коннор.
По словам рецензентов, он способен «превратить даже скептиков франшизы в фанатов».
В актёрском составе также Гленн Клоуз, Джош Бролин, Мила Кунис, Джереми Реннер и Эндрю Скотт.
Оценки и мнения
Collider отметил, что фильм получился «более извилистым, мрачным и эмоциональным». Awards Radar назвал его «самой амбициозной частью трилогии».
Rolling Stone обратил внимание на работу оператора Стива Йедлина и детализированный дизайн Рика Хендрикса.
А вот Paste, напротив, раскритиковал избыточное повествование.
Судя по отзывам, «Проснись, мертвец» способен стать не только ярким продолжением, но и новым эталоном в жанре интеллектуального детектива.
