«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)

20 февраля 2026 18:00
Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»

Сергей Бурунов вновь подарил голос Кузе, Гарик Харламов вернулся к Нафане.

Казалось бы, Кузя уже победил Бабу-ягу и может спокойно жить в московской квартире, но в новом трейлере становится ясно: покоя не будет. «Домовёнок Кузя 2» выходит в прокат 19 марта 2026 года, и на этот раз маленьким человечкам предстоит сразиться с самим Кощеем.

Новая подружка и старый враг

Во второй части Кузя по-прежнему живёт с Наташей и её семьёй, а бывшая злодейка Баба-яга окончательно обосновалась среди людей и даже помогает окружающим. Идиллия рушится с появлением Тихони, хранительницы волшебной иглы.

Девочку озвучила Полина Гагарина, и именно из-за неё в дом приходит Кощей в исполнении Ивана Охлобыстина.

Сергей Бурунов вновь подарил голос Кузе, Гарик Харламов вернулся к Нафане. В кадре снова появляются Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырёв, Евгения Малахова и другие актёры из первой части.

Больше, чем просто продолжение

Продюсер Сарик Андреасян обещает расширение вселенной и «портал в другие миры». Судя по трейлеру, ставка сделана не только на юмор, но и на масштаб. Кощей здесь не карикатурный злодей, а реальная угроза, из-за которой героям придётся объединиться снова.

Производством занимается Кинокомпания братьев Андреасян при поддержке «Газпром-Медиа Холдинг» и ТНТ, прокатом — «Атмосфера кино». Маленькие лохматые герои возвращаются, и теперь им предстоит доказать, что сказка может быть современной, не теряя своего тепла.

Фото: Кадр из фильма «Домовенок Кузя 2»
Екатерина Адамова
