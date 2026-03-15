
Доминика Торетто никто не выдумывал? У персонажа «Форсажа» был реальный прототип с цитатами о семье

15 марта 2026 22:00
Поводом для фильма стала газетная статья.

«Форсаж» давно перестал быть просто серией фильмов о подпольных гонках и превратился в настоящую империю, приносящую создателям баснословные деньги. Для поклонников жанра эта франшиза стала праздником скорости и зрелищных трюков, от которых захватывает дух.

Главный герой по имени Доминик Торетто успел обрасти культовым статусом и миллионной армией поклонников. Его невозмутимость в любой критической ситуации и безграничная любовь к семье давно разошлись на мемы и цитаты.

Интересно, что эти культовые черты характера придумал персонажу вовсе не Вин Дизель, который воплотил образ на экране. Оказывается, у неуязвимого Торетто был самый настоящий реальный прототип, с которого списали легендарного гонщика.

Прототип

История создания культовой франшизы берет свое начало в 1998 году, когда журнал Vibe опубликовал статью журналиста Кена Ли о подпольных уличных гонках Нью-Йорка. Центральной фигурой того материала стал реальный гонщик Рафаэль Эстевас, чья жизнь и характер настолько впечатлили будущих создателей фильма, что они взяли его за основу образа Доминика Торетто.

Хотя действие в кино перенесли из Нью-Йорка в солнечный Лос-Анджелес, многие детали перекочевали на экран прямиком со страниц журнала. Знаменитые крылатые фразы Эстеваса, его особый взгляд на жизнь и, главное, трепетное отношение к семье — все это подсмотрел журналист у реального гонщика. Именно эти элементы, как отмечает автор Дзен-канала «World of Cinema», позже стали той самой визитной карточкой, без которой невозможно представить ни один фильм серии.

Название

Когда продюсер Нил Х. Мориц и команда только начинали работать над будущим блокбастером, они перебрали уйму самых разных вариантов. В списке значились и брутальные «Гоночные войны», и нейтральная «Красная линия», но ни одно название не цепляло так, как хотелось бы.

Судьбоносное решение пришло совершенно случайно во время просмотра документального фильма о знаменитом продюсере Роджере Кормане. Там Мориц обратил внимание на упоминание старой картины 1954 года под названием «The Fast and the Furious».

Это сочетание слов идеально ложилось на концепцию проекта, передавая и бешеные скорости, и тот самый адреналин.

Светлана Левкина
