В СССР был свой Брагин: этот детектив советского периода особенно увлекает сюжетом — вовсе не про «Место встречи изменить нельзя»

5 апреля 2026 07:58
Кадр из киносерии «Черный принц»

В СССР снималось немало интересных детективов.

Последние годы поклонники детективов особо потчуют НТВ, в том числе под прицелом «Первый отдел», где любимцем зрителей является Юрий Брагин, принципиальный оперативник. Однако и в СССР были свои «Брагины», в том числе полковник Зорин. Именно о его расследовании снят целый цикл фильмов. Один из них «Черный принц».

О чем фильм

Сюжет картины строится вокруг дерзкого ограбления — похищения уникального алмаза «Черный принц» из частной коллекции.

Почему стоит посмотреть

Я в полном восторге и могу с уверенностью сказать, что этот фильм стоит смотреть каждому, кто любит детективы с характером. Меня сразу зацепило, что сюжет основан на реальных событиях.

Сюжет с кражей уникального алмаза «Черный принц» — это тот самый классический детектив, где вместе с героем можно распутывать узел интри. Мне нравится, как фильм вовлекает в сюжет.

Атмосфера 70‑х завораживает. Сразу чувствуется быт и нравы той эпохи, можно увидеть работу советской милиции без приукрашивания — все выглядит честно и аутентично, что только добавляет остроты.

Игра актеров — отдельная причина посмотреть картину. Всеволод Санаев в роли полковника Зорина для меня просто открытие: его спокойный, мудрый тон и психологический подход к преступникам делают персонажа живым и убедительным. А присутствие таких имен как Александр Калягин, Владимир Носик и Геннадий Корольков гарантирует высокий уровень исполнения.

Режиссура Анатолия Бобровского динамична и умело выстроена, а музыка Исаака Шварца глубоко подчеркивает детективный настрой.

Фото: Кадр из киносерии «Черный принц»
Камилла Булгакова
