Дом, где Кузякин «шибанулся», и кафе, где соблазняла Гурченко: 7 культовых мест из фильма «Любовь и голубей»

9 октября 2025 11:21
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Там до сих пор пахнет сеном, морем и запретной любовь.

«Любовь и голуби» — фильм, к которому возвращаются как к воспоминанию о чём-то тёплом и настоящем. Простая история Василия Кузякина, снятая Владимиром Меньшовым, давно перешла в народную классику.

И локации, где проходили съёмки, сегодня можно увидеть своими глазами — от деревянного двора в Карелии до южных улиц Батуми.

Голубятня в Карелии

Главная часть съемок проходила в карельском Медвежьегорске, в доме №12 по улице Нижней. Режиссер долго искал подходящую «сибирскую» деревню, пока не наткнулся на этот дом у реки Кумсы. Для картины построили голубятню и деревянную кухню, которые после съемок остались хозяевам.

Они простояли почти 30 лет, пока пожар не уничтожил декорации. Сейчас новый владелец восстановил дом и двор в «киношном» виде, и туристы часто заглядывают сюда как на настоящую киностудию под открытым небом.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Море и кафе в Батуми

Южные эпизоды снимали в Батуми и его окрестностях. Сцену, где Василий Кузякин падает в море, снимали в Кобулети — актер Александр Михайлов переодевался прямо под водой при помощи водолазов, а температура в ноябре едва достигала 14 градусов.

Рядом с университетом имени Руставели сохранилось и легендарное кафе «Фантазия» (в народе — «Осьминог»), где разворачивался курортный роман. Здание с мозаичным фасадом много лет стояло заброшенным, но недавно его отреставрировали, и теперь это одно из самых узнаваемых мест в Батуми.

Ботанический сад и дельфинарий

Прогулки героев по «джунглям» снимали в Ботаническом саду Батуми. Тогда дорожки были грунтовыми, теперь — аккуратно выложены плиткой, а возле растений появились таблички. Здесь до сих пор водят экскурсии, и многие туристы специально ищут места, где гуляли Кузякин и Раиса Захаровна.

Не обошлось и без дельфинария — в фильме он стал фоном для сцен, где герои обсуждают «паранормальные явления». Сегодня здание выглядит современно, но символ города — дельфин — остался тем же.

Тренажерный зал в Ессентуках

Кадры с «чудо-машинами», на которых Кузякин проходит курс лечения, снимали в Цандеровском институте механотерапии в Ессентуках. Там действительно стояли оригинальные аппараты XIX века, на которых занимались Шаляпин и Станиславский.

Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Кафе «Восточные сладости»

Последние сцены курортного романа снимались в батумском кафе с восточным интерьером. Тогда оно называлось «Восточные сладости», сегодня — Coffeetopia Batumi. Интерьер изменился, но стены и окна легко узнаются по кадрам из фильма.

И немного ностальгии

«Любовь и голуби» — не просто история о простых людях, а фильм, в котором каждая деталь дышит жизнью. Возможно, именно поэтому зрители до сих пор ищут тот самый двор, пирс или кафе, где снимались любимые сцены. Эти места напоминают, что настоящее кино — не декорация, а отражение нашей памяти и чувств, которые не тускнеют с годами.

Ранее портал «Киноафиша» писал про ляпы в советском хите «Любовь и голуби», которые зрители не замечали годами.

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
