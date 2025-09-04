Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Дом дракона» потому и не дотягивает до «Игры престолов», ведь в нем исключили важного персонажа: он бы спас сюжет

«Дом дракона» потому и не дотягивает до «Игры престолов», ведь в нем исключили важного персонажа: он бы спас сюжет

4 сентября 2025 07:29
Кадр из сериала «Дом дракона»

Он добавил бы той самой перчинки, которой не хватает сериалу.

В книгах Джорджа Мартина есть Грибок — не проходной персонаж, а настоящий свидетель и комментатор эпохи. Шут-карлик, прикидывающийся безобидным клоуном, на самом деле играл куда более важную роль: он фиксировал события Танца драконов и оставил о нём «Свидетельства».

Эти записи — смесь сарказма, скандала и правды, от которых история оживает. В сериале «Дом дракона» же его попросту вырезали, и именно здесь кроется потеря.

Что мы недополучили

В «Доме дракона» часто не хватает альтернативного взгляда, того голоса со стороны, который не принадлежит ни к одному лагерю. Грибок в книгах был этим голосом.

Он видел ошибки и Рейниры, и Эйгона II, и комментировал их с едкой иронией. На экране он мог бы стать идеальным противовесом пафосу драмы, добавить гротеска и человечности.

К тому же, сцены с Грибком подарили бы сериалу дополнительный слой правдоподобия: ведь именно шуты при дворе чаще всего знали всё и позволяли себе говорить то, что боялись озвучить придворные.

Вместо придворного клоуна — потеря хрониста

Кадр из сериала «Дом дракона»

Грибок в книгах не просто веселил королей и королев, он влиял на решения. Именно он подсказал Джекейрису собрать бастардов Таргариенов, чтобы те попытались оседлать драконов, — шаг, который изменил баланс войны.

Он же до последнего оставался рядом с Рейнирой, даже когда союзники её бросили. Вырезав его из «Дома дракона», сценаристы лишили зрителей не только колоритного персонажа, но и ключевого свидетеля всей эпохи.

Почему это упущение

На фоне пафосных речей и кровавых битв сериалу не хватает иронии, той едкой приправы, которая сделала бы историю живой. Грибок мог бы стать именно этим ингредиентом.

Его сатира и непристойные комментарии оттеняли бы мрачность войны, показывая её абсурдность. Без него же «Дом дракона» остаётся слишком серьёзным и местами тяжеловесным.

Грибок — это не мелкая фигура, а упущенный шанс показать Танец драконов глазами простолюдина и шута, который понимал куда больше, чем казался. Его отсутствие — главная потеря сериальной версии.

Ранее мы писали: На Amazon Prime Video есть целая коллекция крутых криминальных сериалов: выбрали 5 лучших из них.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился Читать дальше 29 сентября 2025
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени Читать дальше 28 сентября 2025
Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Зрители поставили этому сериалу от Amazon Prime 7,2: посмотрела залпом шесть серий и уверяю — оценка занижена Читать дальше 28 сентября 2025
Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Что за черный дым убивал выживших на острове в сериале «Остаться в живых»? У зрителей есть одна теория Читать дальше 27 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Неужели это правда? 7 сезон «Трона, отмеченного богом» (с рейтингом на КП 9,1) получил дату выхода — ждать долго, но оно того стоит Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше