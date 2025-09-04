«Дом дракона» потому и не дотягивает до «Игры престолов», ведь в нем исключили важного персонажа: он бы спас сюжет

Он добавил бы той самой перчинки, которой не хватает сериалу.

В книгах Джорджа Мартина есть Грибок — не проходной персонаж, а настоящий свидетель и комментатор эпохи. Шут-карлик, прикидывающийся безобидным клоуном, на самом деле играл куда более важную роль: он фиксировал события Танца драконов и оставил о нём «Свидетельства».

Эти записи — смесь сарказма, скандала и правды, от которых история оживает. В сериале «Дом дракона» же его попросту вырезали, и именно здесь кроется потеря.

Что мы недополучили

В «Доме дракона» часто не хватает альтернативного взгляда, того голоса со стороны, который не принадлежит ни к одному лагерю. Грибок в книгах был этим голосом.

Он видел ошибки и Рейниры, и Эйгона II, и комментировал их с едкой иронией. На экране он мог бы стать идеальным противовесом пафосу драмы, добавить гротеска и человечности.

К тому же, сцены с Грибком подарили бы сериалу дополнительный слой правдоподобия: ведь именно шуты при дворе чаще всего знали всё и позволяли себе говорить то, что боялись озвучить придворные.

Вместо придворного клоуна — потеря хрониста

Грибок в книгах не просто веселил королей и королев, он влиял на решения. Именно он подсказал Джекейрису собрать бастардов Таргариенов, чтобы те попытались оседлать драконов, — шаг, который изменил баланс войны.

Он же до последнего оставался рядом с Рейнирой, даже когда союзники её бросили. Вырезав его из «Дома дракона», сценаристы лишили зрителей не только колоритного персонажа, но и ключевого свидетеля всей эпохи.

Почему это упущение

На фоне пафосных речей и кровавых битв сериалу не хватает иронии, той едкой приправы, которая сделала бы историю живой. Грибок мог бы стать именно этим ингредиентом.

Его сатира и непристойные комментарии оттеняли бы мрачность войны, показывая её абсурдность. Без него же «Дом дракона» остаётся слишком серьёзным и местами тяжеловесным.

Грибок — это не мелкая фигура, а упущенный шанс показать Танец драконов глазами простолюдина и шута, который понимал куда больше, чем казался. Его отсутствие — главная потеря сериальной версии.

