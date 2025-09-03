«Дом дракона» еще снимают, «Колесо времени» закрыли, но это не повод грустить: ловите крутой фэнтези-сериал с 92% свежести

Необычный, но этим и притягивает зрителей.

«Колесо времени» закрылось, «Кольца власти» и «Дом дракона» еще снимают. Но есть другой сериал, который может заполнить образовавшуюся пустоту. Он кровавый, странный, мистический и при этом собрал 92% свежести на Rotten Tomatoes. Речь идёт о «Британии».

Сюжет сериала «Британия»

На старте «Британия» выглядит как историческая драма: Римская империя вторгается на Британские острова в 43 году н.э. Но привычная военная хроника быстро превращается в галлюциногенное фэнтези.

Тут есть племенные войны, безжалостные королевы и друиды, которые будто выпали из кошмара. Их ритуалы полны хаоса, и именно эта магия делает сериал таким непохожим на всё остальное.

Чем «Британия» цепляет

Создатели Джез и Том Баттерворты отказались от попытки повторить «Игру престолов» и сделали ставку на сюрреализм. Они смешали реальную историю, языческие мифы и жуткие видения, добившись уникального эффекта: мир одновременно исторический и потусторонний.

При этом актёрский ансамбль удерживает хаос. Софи Оконедо, знакомая фанатам «Колеса времени», в «Британии» играет верховную жрицу Хемпл — и снова демонстрирует гипнотическую силу. Благодаря ей сериал обретает новые уровни напряжения.

Для кого этот сериал

Если вам нужны предсказуемые ходы и классическая магическая система, «Британия» может показаться слишком дикой. Но если вы хотите фэнтези, которое не боится крови, галлюцинаций и духовных загадок, этот сериал попадёт точно в цель.

