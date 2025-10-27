Меню
Киноафиша Статьи «Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы

«Дом динамита» сейчас рвет топы Netflix: но два вопроса финал оставил без ответа — автор фильма знает на них ответы

27 октября 2025 22:00
Кадр из фильма «Дом динамита»

По словам сценариста, концовка изначально была задумана противоречивой.

Фильм «Дом динамита» собрал на одной площадке звёзд вроде Ребекки Фергюсон и Идриса Эльбы. Уже через сутки после выхода на Netflix картина возглавила мировые рейтинги платформы.

Но главной темой для обсуждения стал финал — зрители разошлись в его трактовке. Осталось неясным, достигла ли ракета Чикаго и какое решение принял мучающийся сомнениями президент. Такой открытый конец оставил пространство для самых разных интерпретаций.

Сюжет фильма «Дом динамита»

В основе сюжета ленты — всего 18 минут, за которые мир оказывается на грани катастрофы. С момента обнаружения летящей в Чикаго ядерной ракеты до возможного взрыва события показывают с разных точек зрения, каждый раз раскрывая новые детали.

Президент США, военные и аналитики в панике — все протоколы оказываются бесполезными. Непонятно, кто запустил ракету: Северная Корея, Китай, Иран или Россия. Главная дилемма — нужно нанести ответный удар, но непонятно, по кому именно.

Кадр из фильма «Дом динамита»

Финал фильма «Дом динамита»

Сценарист «Дома динамита» Ной Оппенхайм объяснил, почему в финале остаются главные вопросы без ответов. Он признался, что сам знает, упала ли ракета и какое решение принял президент, но намеренно оставил это за кадром.

По его словам, суть не в конкретных событиях, а в более важной проблеме.

«Должен ли один человек иметь право решать судьбу человечества за несколько минут, особенно когда его собственная жизнь под угрозой?» — пояснил Оппенхайм.

Сценарист никогда не рассматривал альтернативные концовки. Он уверен, что зрители сами додумали катастрофу — и именно в этом заключается главный посыл фильма, призывающий задуматься о хрупкости мира.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Netflix выпустил 3 фильма, которые обсуждают даже те, кто не смотрит стриминг.

Фото: Кадры из фильма «Дом динамита» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
