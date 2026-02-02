Между Алентовой и Баталовым было больше, чем нам показали. И это на глазах Меньшова! Как в СССР снимали постельные сцены

Важно было не показать тело, а передать чувство. Это и пытались сделать режиссеры.

В этом году фильму «Москва слезам не верит» исполняется 47 лет. Картина давно стала народной, но за кадром у нее была своя драма. Даже самые короткие постельные сцены вызывали споры и проверки. О том, как это происходило, рассказала Людмила Кожинова — жена сценариста.

Сегодня трудно представить, что в любимой мелодраме что-то могли считать смелым. Но в конце 1970-х к таким эпизодам относились особенно строго.

Почему сцены сокращали

Советское кино жило по жестким правилам. Любая интимность на экране проходила обсуждения. Постельные сцены с Верой Алентовой и Алексеем Баталовым разбирали буквально по кадрам. Главная задача была одна — сохранить скромность.

Кожинова вспоминала, что художественный совет требовал убрать все лишнее, даже если речь шла о долях секунды. Важно было не показать тело, а передать чувство.

«Эти сцены подрезали, чтобы они были покороче, чтобы не было особенно видно голых ног. Не в этом смысл фильма, надо делать поскромнее, почище, покороче. Это все утверждал директор студии, очень строго все утверждал. Помню, как я опоздала на просмотр, и мне секретарша говорит - слушай, не входи, там идет ругань по поводу постельных сцен, твое присутствие усложнит ситуацию».

Как фильм стал легендой

Несмотря на споры, итоговая версия вышла цельной. Премьерный показ на телевидении состоялся 11 февраля 1980 года. Зрители приняли фильм сразу. История Катерины оказалась ближе людям, чем любые ограничения.

Картина стала одной из самых кассовых в стране. В 1981 году получила «Оскар» как лучший иностранный фильм и Государственную премию СССР. Парадоксально, но именно сдержанность сделала эту любовь на экране такой убедительной.