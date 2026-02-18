Меню
Киноафиша Статьи Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании

Долгожданный «Первый отдел» вышел, но я под впечатлением от другого детектива: эту 5-серийную историю посмотрела на одном дыхании

18 февраля 2026 21:31
Кадр из сериала «Первый отдел»

В СССР снимали много качественных детективов.

Уже вовсю идет сериал «Первый отдел». Но проектов много интересных было и в советское время.

Конечно, в конце 70-х зрители с ума сходили от детектива «Место встречи изменить нельзя». Любовь к этой истории сохранилась и сейчас. Однако в период СССР было снято немало детективов. Среди этой череды стоит выделить 5-серийную картину «Визит к минотавру».

О чем сериал

Это советский пятисерийный детектив — экранизация романа братьев Вайнер, в котором параллельно развиваются две сюжетные линии: раскрытие похищения скрипки Страдивари в 80‑х в Москве и повествование о создании этого инструмента в Италии XVII века. Следователь Тихонов преследует не просто преступника, а сталкивается с «внутренним Минотавром» — проявлениями зависти и жадности.

Почему стоит посмотреть

Сергей Шакуров блестяще воплотил на экране два образа — следователя Тихонова и маэстро Антонио Страдивари. Финальная роль Ростислава Плятта придает картине дополнительную значимость. В картине также снялись Валентин Гафт, Михаил Пуговкин и другие известные актеры советского кино. Сильный сценарий умело сочетает советскую интеллигентную манеру расследования с тщательной реконструкцией прошлых эпох. Фильм подчеркивает подлинную, высокую цену искусства, что делает его актуальным и сейчас.

Фото: Кадр из сериала «Первый отдел»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
1 комментарий
