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Долгие годы именно «Игру престолов» считали идеальной экранизацией, но теперь есть хит Netflix: справился намного лучше

29 июля 2026 13:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Игра престолов», «Ван-Пис»

Этот сериал уже оценили и зрители, и критики.

Еще недавно именно «Игра престолов» считалась эталоном фэнтезийных экранизаций. Но теперь у нее появился серьезный конкурент. По мнению CBR, сериал Netflix «Ван-Пис» уже сумел превзойти культовый проект HBO в одном из самых важных аспектов — подборе актеров.

Кастинг стал главным козырем «Ван-Писа»

Когда Netflix объявил о съемках игрового сериала по знаменитой манге Эйитиро Оды, многие поклонники встретили новость с большим скепсисом. История знает немало неудачных аниме-экранизаций, поэтому ожидания были невысокими.

Однако создателям удалось сделать то, что казалось почти невозможным. Актеры настолько точно воплотили любимых персонажей, что сегодня именно «Ван-Пис» можно назвать лучшей игровой адаптацией аниме.

Второй сезон только укрепил успех

Если первый сезон еще воспринимался как удачный эксперимент, то продолжение доказало, что успех не был случайностью.

Во втором сезоне зрители познакомились с новыми героями, а расширение актерского состава вновь получило множество положительных отзывов. Даже спорные назначения, которые обсуждали до премьеры, после выхода новых серий практически перестали вызывать вопросы благодаря игре актеров.

Именно поэтому CBR считает, что сериал Netflix уже превзошел большинство современных экранизаций по качеству кастинга.

Но «Игру престолов» пока рано списывать со счетов

Кадр из сериала «Ван-Пис»

Авторы материала подчеркивают, что сравнивать эти проекты напрямую не совсем корректно. «Игра престолов» основана на романах Джорджа Мартина, тогда как «Ван-Пис» переносит на экран мангу с десятками необычных персонажей и фантастических локаций.

Кроме того, у фэнтезийного хита HBO за плечами восемь сезонов, тогда как сериал Netflix только начинает свой путь. Поэтому говорить о полном превосходстве пока преждевременно.

И все же одно уже очевидно: «Ван-Пис» сумел разрушить главный стереотип о том, что достойных игровых экранизаций аниме не существует. Если следующие сезоны сохранят нынешний уровень, у проекта действительно появится шанс войти в число лучших телевизионных адаптаций всех времен.

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Фото: Кадр из сериала «Игра престолов», «Ван-Пис»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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2 комментария
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