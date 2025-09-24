«Долгая прогулка» потеряла Темного человека, Скрамма и любовь Рэя: как Лоуренс изменил книгу Кинга

Главные отличия первоисточника и вышедшей картины, которые полностью изменили восприятие истории.

Задача экранизировать «Долгую прогулку» всегда считалась почти невозможной. Роман Стивена Кинга построен на однообразном действии — десятки юношей идут по дороге и разговаривают, а остановка означает смерть.

Перенести такую конструкцию на экран без потери динамики казалось нереальным. Но Фрэнсис Лоуренс решился и изменил многое: мотивации персонажей, состав героев, сам финал и даже жанровый тон.

Вместо мистики книги зритель получил жесткий реализм и социальную драму.

Темный человек исчез из фильма

В книге Кинга главного героя Рэя преследует жуткая фигура Темного человека. Именно он становится символом безысходности и доводит героя до финального безумия.

В фильме этот мистический слой убрали — зритель видит реалистичную драму без намёка на сверхъестественное.

Скрамм остался только в романе

В книге Скрамм — один из самых ярких персонажей: фаворит Прогулки, у которого дома беременная жена. Его болезнь и смерть становятся одним из самых трагичных эпизодов.

В фильме героя нет вовсе, а его сюжетные черты раздали другим участникам Прогулки.

Джен уступила место матери

Рэй в романе держится за воспоминания о своей девушке Джен. Именно ради неё он готов бороться и продолжать путь.

В фильме от любовной линии отказались: единственной связью с внешним миром осталась мать. Эта деталь делает фильм более холодным, но и более социальным.

Финал стал другим

У Кинга Рэй теряет рассудок и продолжает идти, ведомый мраком. В фильме же финал сосредоточен на Макврайзе: он побеждает, убивает Майора и уходит в ночь.

Два финала дают два разных смысла: безысходность против попытки сопротивления.

Кинг создал мистический кошмар, Лоуренс — реалистичную антиутопию. Фильм потерял Темного человека, Скрамма и любовь Рэя, но приобрёл динамику и зрелищность. Для одних это кощунство, для других — свежий взгляд на классический роман.

