Доктором Думом в новых «Мстителях» станет женщина? А где тогда Тони Старк? Новые слухи о премьере обещают нечто невероятное

18 ноября 2025 13:46
Роберт Дауни-младший в роли Железного человека

Создатели готовят большие сюрпризы.

О том, что нового злодея в следующих «Мстителях» сыграет Роберт Дауни-младший, слышали даже те, кто далек от супергеройских блокбастеров. Актер станет не Тони Старком, а Доктором Думом.

А теперь выяснилось, что версий этого антагониста в фильме может быть представлено сразу несколько. И некоторые из них будут женщинами.

Доктор Дум в фильме «Мстители: Судный день»

В предстоящих «Мстителях: Судный день» Доктор Дум может предстать в неожиданном амплуа. Согласно данным инсайдера Дэниела Рихтмана, вместо одного злодея зрители увидят целую группу персонажей под этой маской. Причем, в фильме появятся как мужские, так и женские версии Дума.

Это подтвердил и корреспондент Джон Роша в недавнем подкасте.

«Один из женских вариантов будет представлен в классическом фиолетовом плаще с золотой маской, другой — в золотом облачении», — поделился журналист.

Будут и Думы-мужчины. Таким образом несколько актеров одновременно получат возможность воплотить на экране культового антагониста. Такой подход обещает сделать противостояние с Мстителями по-настоящему непредсказуемым.

Legion-Media

Мстители в качестве Доктора Дума

Роберт Дауни-младший тоже возвращается во вселенную Marvel в неожиданном амплуа. Вместо Тони Старка он как раз и появится в роли Доктора Дума из параллельной реальности. Это объяснило бы сходство с Железным человеком.

Противостоять ему должны объединенные силы Мстителей, Людей Икс и Фантастической четверки. Ходят даже предположения, что некоторые супергерои тоже сыграют альтернативные версии Дума.

Теоретически и Крис Хемсворт мог бы предстать в таком образе, хотя вероятность этого кажется небольшой. Ведь его Тор вряд ли остался бы в стороне от битвы за мультивселенную.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как же Тони Старк станет Доктором Думом.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
