Дочитала книги Мартина и теперь знаю все спойлеры к «Дому дракона»: 4 сезон переживут единицы

До окончания «Дома Дракона» остаётся один сезон. Но поклонники творчества Джорджа Р. Р. Мартина уже точно знает дальнейшие судьбы персонажей. Ведь автор подробно описал, чем закончится кровопролитный Танец Драконов. Спойлер: победителей не будет, зато насилия хоть отбавляй.

Кто не переживёт финал

Ларис Стронг останется в Королевской Гавани после падения Рейниры и продолжит служить Эйгону II. После смерти короля от яда подозрение падает на него. Когда власть захватывают сторонники Рейниры, Креган Старк предлагает Ларису отправиться на Стену или принять смерть. Он выбирает казнь.

Трагический конец ждёт и Мисарию. Во время восстания она остаётся в столице и оказывается в руках разъярённой толпы. Её выводят на улицы, жестоко избивают, после чего она погибает.

Хелейна не переживёт смерть своего сына Мейлора. После этой трагедии она сводит счёты с жизнью, а её гибель становится одним из событий, окончательно настроивших жителей Королевской Гавани против Рейниры.

Эймонд погибает в поединке с Деймоном над Божьим Оком. В воздухе сталкиваются Вхагар и Караксес, оба дракона падают в озеро вместе с всадниками. Деймон успевает перебраться на Вхагар и убивает Эймонда ударом кинжала.

Сам Деймон после этого также считается погибшим. Его тело не находят, поэтому вокруг его судьбы ещё долго ходят слухи.

Рейнире достаётся одна из самых жестоких участей. После захвата Драконьего Камня Эйгон II приказывает отдать её Солнечному Огню. Казнь происходит на глазах у её сына.

Кто останется жив (но ненадолго)

Рейна и Бейла Таргариен переживут войну. Рейна большую часть событий проведёт в Долине, где приручит дракона. Бейла после войны откажется от придворной жизни, вернётся на Дрифтмарк и выйдет замуж за Алина Велариона.

Судьба Дейрона остаётся менее определённой: после битв при Тамблтоне его объявляют погибшим, однако тело так и не находят.

Алисента Хайтауэр доживёт до конца войны, но заплатит за неё слишком высокую цену. Она потеряет детей и внуков, лишится влияния и окажется фактически в заключении. Спустя несколько лет она умрёт от лихорадки.

Эйгон II переживёт Рейниру лишь на несколько месяцев. После её смерти он сталкивается с армиями, готовыми отомстить за королеву. Сам король уже тяжело искалечен и потерял сына и дракона. Вскоре его находят мёртвым в носилках. Считается, что Эйгона отравили люди из собственного окружения, которым был нужен конец войны.

Что будет дальше

После смерти Эйгона II корона достанется его племяннику Эйгону III — сыну Рейниры и Деймона. Он станет правителем объединённого Вестероса и будет женат на Джейхейре, дочери Эйгона II, что должно символически примирить два лагеря.

Эйгон III останется на троне надолго, но его правление будет омрачено последствиями гражданской войны. Именно при нём окончательно исчезнут драконы — погибнет последняя из них, поставив точку в эпохе, которая началась задолго до Танца драконов.

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