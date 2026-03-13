Дочь в гареме и Шибанов-бабник: зрители уже решили, что будет в шестом сезоне «Первого отдела»

Хотя лишь недавно зрители попрощались с пятым сезоном «Первого отдела», создатели уже анонсировали продолжение легендарного сериала. Финал пятого сезона понравился не всем, однако желание смотреть продолжение у зрителей не пропало. Теперь они гадают, что стоит ждать от нового сезона.

По итогам пятого сезона зрители особо возмущались, что много времени в сериале отдано сыну Брагина. Исходя из построения сюжета часть зрителей уверена, что много в новом сезоне будет теперь отдано дочери, в том числе делаются предположения, что она может оказаться в гареме:

«Обдумав всё пришёл к выводу Ксюша понравиться какому-то арабскому шейху, набиравшему в России свой гарем именно об этом узнает Татьяна, которая репортёр. Она скажет об этом Шибанову. Ксюшу к этому времени украдут и спасать ее будет брат гроза ППС»

Фантазия зрителей полетела еще дальше. Они уверены, что Лена и Татьяна помирятся, а Шибанов так и продолжит бегать за разными женщинами. Некоторые зрители уверены, что в новом сезоне стоит ждать продолжение истории начальницы Брагина. Еще поклонники уверены, что сюжет может быть не слишком складным: