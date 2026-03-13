Дочь в гареме и Шибанов-бабник: зрители уже решили, что будет в шестом сезоне «Первого отдела»

13 марта 2026 08:27
Кадр из сериала «Первый отдел»

Пятый сезон закончился лишь недавно.

Хотя лишь недавно зрители попрощались с пятым сезоном «Первого отдела», создатели уже анонсировали продолжение легендарного сериала. Финал пятого сезона понравился не всем, однако желание смотреть продолжение у зрителей не пропало. Теперь они гадают, что стоит ждать от нового сезона.

По итогам пятого сезона зрители особо возмущались, что много времени в сериале отдано сыну Брагина. Исходя из построения сюжета часть зрителей уверена, что много в новом сезоне будет теперь отдано дочери, в том числе делаются предположения, что она может оказаться в гареме:

«Обдумав всё пришёл к выводу Ксюша понравиться какому-то арабскому шейху, набиравшему в России свой гарем именно об этом узнает Татьяна, которая репортёр. Она скажет об этом Шибанову. Ксюшу к этому времени украдут и спасать ее будет брат гроза ППС»

Фантазия зрителей полетела еще дальше. Они уверены, что Лена и Татьяна помирятся, а Шибанов так и продолжит бегать за разными женщинами. Некоторые зрители уверены, что в новом сезоне стоит ждать продолжение истории начальницы Брагина. Еще поклонники уверены, что сюжет может быть не слишком складным:

«Сценаристы накрутили так, что сами запутались и не знают как теперь это всё расхлебать. Потому и отложили последние 10 серий на 2027 год....в надежде либо зрители забудут что там раньше было, либо их озарит....»

Камилла Булгакова
Этот хит НТВ должен был стать заменой «Первому отделу», а оказался неудачной копией «Трассы»: «Налицо плагиат» Этот хит НТВ должен был стать заменой «Первому отделу», а оказался неудачной копией «Трассы»: «Налицо плагиат» Читать дальше 12 марта 2026
Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная Читать дальше 12 марта 2026
«Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ «Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ Читать дальше 11 марта 2026
Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами Уже известно, что покажут в восьми сериях 6 сезона «Первого отдела»: Брагин и Шибанов столкнутся с реальными делами Читать дальше 11 марта 2026
Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ Зря Вожакину только ругают за «Первый отдел»: в 2010-е она уже блистала в другом главном хите НТВ Читать дальше 11 марта 2026
Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет Шибанов из «Первого отдела» и Тамалин из «Как приручить лису» в новинке НТВ: неожиданное комбо — мрачняком не пахнет Читать дальше 10 марта 2026
В такую Веру из «Первого отдела» можно влюбиться: этот сериал с Еленой Вожакиной интереснее любого детектива В такую Веру из «Первого отдела» можно влюбиться: этот сериал с Еленой Вожакиной интереснее любого детектива Читать дальше 10 марта 2026
В этом сериале Шибанов справляется без Брагина, и получается намного лучше: «На порядок круче, чем "Первый отдел"» В этом сериале Шибанов справляется без Брагина, и получается намного лучше: «На порядок круче, чем "Первый отдел"» Читать дальше 10 марта 2026
«Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ «Первый отдел» сразу забудете: эта новинка влюбит в себя сразу — анонс уже впечатляющий и Каверин из хита НТВ Читать дальше 9 марта 2026
