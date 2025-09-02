Дочь пропала, прошло 7 лет и вдруг ее голос в трубке: «Безымянные» — 6 серий, которые цепляют сильнее, чем «Бумажный дом»

Испанский триллер превращает родительский страх в настоящий кошмар — и держит сильнее, чем культовая история про Профессора.

Сериал «Безымянные» (Los sin nombre) на первый взгляд кажется камерным триллером. Но уже с первой серии становится ясно: испанцы создали драму так, что прилипнешь к экрану.

Шесть эпизодов рассказывают историю Клаудии — матери, которая семь лет назад потеряла дочь. Все решили, что девочка погибла. Но однажды раздаётся звонок, и в трубке — голос ребёнка, который просит: «Мама, забери меня».

Страх, который знаком каждому

Как и «Бумажный дом» (La casa de papel), «Безымянные» использует особенные приёмы для создания напряжения: быстрые смены тональности, тревожную музыку и резкие эмоциональные скачки.

Только здесь вместо игры в ограбление — материнский ужас, в который легко поверить. Клаудия на седьмом месяце беременности, но не может отпустить прошлое: параллельно она ищет пропавшую Анжелу. Это превращается в личный ад.

Атмосфера, где темнота — не просто фон

Тёмные квартиры, подземные коридоры, заброшенные офисы — в «Безымянных» нет света даже в солнечных сценах.

Режиссёр Пау Фрейксас («Тайны Лауры») работает в паре с Жауме Балагеро — тем самым, что снял «Репортаж» и первую экранизацию романа Кэмпбелла в 1999-м.

Они сознательно делают темноту героем, в которой живёт страх.

Испанцы снова в деле

В главных ролях — звезды родного экрана: Родриго Де ла Серна («Бумажный дом»), Мирен Ибаргурен («Гори, Мадрид»), Клара Сегура. Играют они сдержанно, но каждый жест на вес золота.

Что пишут зрители и критики

На IMDb сериал пока держится скромно (оценка 6.5), но в испанском сегменте рецензии восторженные: «давит атмосферой», «не отпускает до конца», «редкий случай, когда боль и ужас идут рядом». Отдельно хвалят концовку — пусть и неоднозначную.

