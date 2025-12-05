«Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней

Новый сериал «Очарованные» выйдет в 2026 году и уже сейчас привлекает внимание необычным сочетанием тёмного фэнтези, фольклора и подростковой драмы.
Таисья Калинина, известная зрителям по роли дочери маньяка из «Как приручить лису», здесь играет Марью — свободолюбивую дочь колдуньи, случайно разрушившую собственную судьбу и судьбу сестры.
Сюжет: ошибка, которая запускает опасное путешествие
Действие разворачивается в тихом городке Искры, где люди живут бок о бок с потусторонними силами, не подозревая об этом.
Марья и Злата — сестры-двойняшки и наследницы древней силы. Злата должна стать хранительницей границы между мирами, а Марья мечтает о нормальной жизни и копит раздражение на строгие правила.
Спор с задиристой Соней, приёмной дочерью мэра, приводит Марью к роковому решению — она открывает портал в Мир теней на Калиновом мосту.
Пытаясь всё исправить, Злата гибнет, и Марье остаётся девять дней, чтобы найти живую воду и вернуть сестру к жизни.
Мир теней, испытания и оживший фольклор
«Очарованные» используют традиционные славянские мотивы, вплетая их в современную историю взросления. Зрители встретят Кощея в исполнении Юрия Чурсина, могущественных существ из Мира теней, живые леса и магические законы, нарушить которые опасно.
Путешествие превращается в череду испытаний — не только внешних, но и внутренних. Герои ищут ответы на вопросы, которые неизбежно возникают у подростков: что такое предательство, можно ли бороться с завистью, как понять себя и принять свои желания.
Актёры и команда: от Подкаминской до создателей «Последнего богатыря»
Помимо Таисьи Калининой, в сериале снимались Елена Подкаминская, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев. Чурсин играет Кощея, а Яна Сексте — Домовую.
Проект поставил Илья Шеховцов. За визуальный облик отвечали художники, работавшие над франшизой «Последний богатырь» и фильмами «Легенда о Коловрате» и «Он — дракон». Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Выборге и Москве.
История создаётся как современная сказка о выборе, страхах и взрослении — и одновременно как приключение с сильной визуальной составляющей.
