«Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней

Новый сериал «Очарованные» выйдет в 2026 году и уже сейчас привлекает внимание необычным сочетанием тёмного фэнтези, фольклора и подростковой драмы.

Таисья Калинина, известная зрителям по роли дочери маньяка из «Как приручить лису», здесь играет Марью — свободолюбивую дочь колдуньи, случайно разрушившую собственную судьбу и судьбу сестры.

Сюжет: ошибка, которая запускает опасное путешествие

Действие разворачивается в тихом городке Искры, где люди живут бок о бок с потусторонними силами, не подозревая об этом.

Марья и Злата — сестры-двойняшки и наследницы древней силы. Злата должна стать хранительницей границы между мирами, а Марья мечтает о нормальной жизни и копит раздражение на строгие правила.

Спор с задиристой Соней, приёмной дочерью мэра, приводит Марью к роковому решению — она открывает портал в Мир теней на Калиновом мосту.

Пытаясь всё исправить, Злата гибнет, и Марье остаётся девять дней, чтобы найти живую воду и вернуть сестру к жизни.

Мир теней, испытания и оживший фольклор

«Очарованные» используют традиционные славянские мотивы, вплетая их в современную историю взросления. Зрители встретят Кощея в исполнении Юрия Чурсина, могущественных существ из Мира теней, живые леса и магические законы, нарушить которые опасно.

Путешествие превращается в череду испытаний — не только внешних, но и внутренних. Герои ищут ответы на вопросы, которые неизбежно возникают у подростков: что такое предательство, можно ли бороться с завистью, как понять себя и принять свои желания.

Актёры и команда: от Подкаминской до создателей «Последнего богатыря»

Помимо Таисьи Калининой, в сериале снимались Елена Подкаминская, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев. Чурсин играет Кощея, а Яна Сексте — Домовую.

Проект поставил Илья Шеховцов. За визуальный облик отвечали художники, работавшие над франшизой «Последний богатырь» и фильмами «Легенда о Коловрате» и «Он — дракон». Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, Ленобласти, Выборге и Москве.

История создаётся как современная сказка о выборе, страхах и взрослении — и одновременно как приключение с сильной визуальной составляющей.

Также прочитайте: Та самая девочка из «Как приручить лису»: топ-3 сериала с Таисьей Калининой, которые зрители смотрят запоем