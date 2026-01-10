Тут нет ни «Трех богатырей», ни «Смешариков»: 7 мультфильмов, которые зрители назвали лучшими в России

Эти российские анимационные хиты получили высокие оценки зрителей и напомнили, что чудеса бывают и без Диснея.

В этих российских мультфильмах есть всё — юмор, приключения, эмоции и настоящая душа. Мы собрали семь лучших проектов, согласно рейтингу КП, которые порадуют визуалом и сюжетами не только детей, но и взрослых.

«Щелкунчик и волшебная флейта»

Режиссёр Виктор Глухушин снял классическую историю по-новому: ярко, динамично и по-семейному трогательно.

Мари попадает в страну, где мышиное войско поработило жителей, и чтобы всех спасти, ей нужно найти волшебную флейту.

На пути её ждут друзья, приключения и настоящая магия. Рейтинг — 7.9, и это заслуженно: мультфильм дарит то самое ощущение праздника, за которым скучали многие.

«Финник»

Маленький домовёнок Финни обожает устраивать каверзы, пока в дом не переезжает новая семья.

Вместе с девочкой-хозяйкой он оказывается втянут в расследование таинственных событий: в городе пропадают вещи, а люди становятся вялыми и раздражительными.

Мультфильм сочетает юмор, мистику и трогательную дружбу. Оценка зрителей — 7.8.

«Кощей. Похититель невест»

История, которая переворачивает привычные сказочные роли. Здесь Кощей — не злодей, а герой, обвинённый несправедливо.

Чтобы доказать невиновность, ему предстоит преодолеть опасности, встретиться с магическими существами и даже найти любовь.

Рейтинг 7.8, а зрители хвалят мультфильм за продуманный сюжет и харизматичных персонажей.

«Бука. Моё любимое чудище»

Принцесса Варвара сбегает из дворца в поисках идеального принца, но судьба сводит её с разбойником Букой.

Их встреча превращается в череду комичных ситуаций, а в финале рождается настоящая дружба. Рейтинг — 7.7, а зрители называют этот мультфильм «искренним, весёлым и очень домашним».

«Кощей. Начало»

Приквел, который раскрывает личную историю самого загадочного персонажа русских сказок.

Молодой Кощей впервые влюбляется, но судьба оборачивается трагедией — именно из-за предательства и боли он становится бессмертным.

Мультфильм впечатляет атмосферой и эмоциональной глубиной. Рейтинг 7.6.

«Снежная королева: Разморозка»

Айла, дочь Повелительницы Льда, случайно выпускает на волю древних духов и вынуждена спасать мир от хаоса.

Её ждут путешествия по волшебным мирам, встреча с Каем и Гердой и главное открытие — сила дружбы сильнее любой магии.

Рейтинг 7.7 — знак того, что серия «Снежная королева» по-прежнему любима зрителями.

«Яга и книга заклинаний»

Юная Баба-Яга живёт на болотах и мечтает стать настоящей волшебницей. Всё меняется, когда в её жизни появляется царевна Синеглазка: теперь им предстоит остановить злодейку, превратившую царскую семью в камень.

Мультфильм с рейтингом 7.8 удивляет добротной анимацией, юмором и посылом — дружба способна разрушить любые чары.

Также прочитайте: 648 млн долларов и рекорд, которого ждали 20 лет: это аниме стало самым успешным иностранным фильмом в США, оставив позади «Крадущегося тигра»