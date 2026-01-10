Тут нет ни «Трех богатырей», ни «Смешариков»: 7 мультфильмов, которые зрители назвали лучшими в России

В этих российских мультфильмах есть всё — юмор, приключения, эмоции и настоящая душа. Мы собрали семь лучших проектов, согласно рейтингу КП, которые порадуют визуалом и сюжетами не только детей, но и взрослых.
«Щелкунчик и волшебная флейта»
Режиссёр Виктор Глухушин снял классическую историю по-новому: ярко, динамично и по-семейному трогательно.
Мари попадает в страну, где мышиное войско поработило жителей, и чтобы всех спасти, ей нужно найти волшебную флейту.
На пути её ждут друзья, приключения и настоящая магия. Рейтинг — 7.9, и это заслуженно: мультфильм дарит то самое ощущение праздника, за которым скучали многие.
«Финник»
Маленький домовёнок Финни обожает устраивать каверзы, пока в дом не переезжает новая семья.
Вместе с девочкой-хозяйкой он оказывается втянут в расследование таинственных событий: в городе пропадают вещи, а люди становятся вялыми и раздражительными.
Мультфильм сочетает юмор, мистику и трогательную дружбу. Оценка зрителей — 7.8.
«Кощей. Похититель невест»
История, которая переворачивает привычные сказочные роли. Здесь Кощей — не злодей, а герой, обвинённый несправедливо.
Чтобы доказать невиновность, ему предстоит преодолеть опасности, встретиться с магическими существами и даже найти любовь.
Рейтинг 7.8, а зрители хвалят мультфильм за продуманный сюжет и харизматичных персонажей.
«Бука. Моё любимое чудище»
Принцесса Варвара сбегает из дворца в поисках идеального принца, но судьба сводит её с разбойником Букой.
Их встреча превращается в череду комичных ситуаций, а в финале рождается настоящая дружба. Рейтинг — 7.7, а зрители называют этот мультфильм «искренним, весёлым и очень домашним».
«Кощей. Начало»
Приквел, который раскрывает личную историю самого загадочного персонажа русских сказок.
Молодой Кощей впервые влюбляется, но судьба оборачивается трагедией — именно из-за предательства и боли он становится бессмертным.
Мультфильм впечатляет атмосферой и эмоциональной глубиной. Рейтинг 7.6.
«Снежная королева: Разморозка»
Айла, дочь Повелительницы Льда, случайно выпускает на волю древних духов и вынуждена спасать мир от хаоса.
Её ждут путешествия по волшебным мирам, встреча с Каем и Гердой и главное открытие — сила дружбы сильнее любой магии.
Рейтинг 7.7 — знак того, что серия «Снежная королева» по-прежнему любима зрителями.
«Яга и книга заклинаний»
Юная Баба-Яга живёт на болотах и мечтает стать настоящей волшебницей. Всё меняется, когда в её жизни появляется царевна Синеглазка: теперь им предстоит остановить злодейку, превратившую царскую семью в камень.
Мультфильм с рейтингом 7.8 удивляет добротной анимацией, юмором и посылом — дружба способна разрушить любые чары.
