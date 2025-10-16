«Добро пожаловать в шизофрению»: у самой зимней серии «Маши и Медведя» 67 млн просмотров и клеймо «новогодний позор» от россиян

У праздничного спецвыпуска «Маша и Медведь: 12 месяцев» вроде бы всё как надо: рейтинг 8,5 на «Кинопоиске», десятки миллионы просмотров, нарядная ёлка и проверенные герои. Но стоит заглянуть в раздел рецензий, как праздничное настроение тает, как сосулька в +1.

Три отзыва на «КП» – и все безжалостны. Судя по ним, зрители ждали чудо, а получили «новогодний позор».

Первый рецензент, Xiphactinus audax, начинает с признания в любви сериалу – и сразу бьёт в набат:

«Он стал выдающимся провалом».

По его мнению, сценаристы перепутали всё, что можно: Новый год с Рождеством, камин с костром, а двенадцать месяцев – с детсадом.

«Некоторых месяцев превратили в младенцев, а некоторым поменяли пол!» – возмущается автор.

На фоне роскошных зимних пейзажей, которые он хвалит, логика сценария выглядит как сугроб после оттепели. Финальный приговор звучит без пощады:

«Это действительно позор сценаристов, которые натянули сову на глобус».

Второй комментатор, volgar-4, лаконичен и зол.

«Худшая серия сериала» – с места в карьер кидается обзорщик.

По его словам, история «высосана из пальца», а графика уровня «вырви глаз». Даже Медведь, всегда спасавший эпизоды своим добродушием, здесь не спасает. Итог прост:

«Новогодняя халтура, сляпанная на коленке».

И наконец, sodachioikura превращает свой отзыв в уморительный акт психоанализа:

«Добро пожаловать на сервер Шизофрения».

Маша, по его словам, ведёт себя как «чистый хаос», Медведь – «законченная тряпка», а логика исчезла без следа.

«Это галлюциногенный сон… бред какой-то», – заключает автор.

В результате под ёлкой была не сказка, а сборник зрительских фрустраций. В 2022 году «Маша и Медведь» впервые оступились на новогоднем льду: вместо доброй магии – раздражение, вместо урока – сплошная растерянность. Ну хоть елочки красивые, спасибо и на том.

Ранее мы писали: Не только на YouTube: 8-ой сезон «Маши и Медведя» уже в Сети - рассказываем, где смотреть и почему нельзя пропустить