Доа или Ишил? В 115 серии «Клюквенного щербета» снова взорвут «бомбу» — один из Уналов на яхте выжил

Вопрос только один: кто же это?

После событий 113 серии «Клюквенного щербета» прошло целых шесть месяцев. И зрителям дали всего одну серию для того, чтобы оклематься и познакомиться с новыми правилами игры. И уже в следующей, 115 серии, сценаристы взорвут бомбу. Но обо всем по порядку!

Уналы после тройных похорон

Зрители увидели семью Уналов спустя полгода после того, как взрыв унес жизни троих — Мустафы, Ишил и Доа. К счастью, правда о смерти Пембе раскрылась, Ишил в семье считают убийцей, но достается и Мустафе. Ведь его жажда мести сгубила и Доа.

Потому Фатих не может простить покойного брата — он даже говорить о нем не хочет. Унал-младший только после смерти Доа осознал, как был неправ. Теперь все свое свободное время он посвящает дочери, которая скучает по маме.

Еще одна приятная новость — Фатих сблизился с Кывылджим на фоне общего горя. Теперь женщины Арслан считают его членом семьи, даже Чимен подружилась с бывшим тестем ради счастья племянницы.

Ниляй и Нурсема скорбят по Мустафе, но если Нурсема по-прежнему ходит на сессии к психологу, Ниляй идет на радикальные меры. Она таскает маленького Апо по врачам, потому что боится, что сын унаследовал безумие отца.

Новая свадьба

А вот Абдуллах решил долго не тянуть с трауром. Он с помощью друзей подыскал себе приличную и верующую женщину по имени Салкым. Просто, чтобы не быть одиноким и с кем-то делить свой быт.

Домочадцы не рады раннему браку отца, но и препятствовать не стали. Но вот проблема. Сын Салкым — тот самый Эмир, новый возлюбленный Чимен. Кажется, между семьями начинается новый виток войны…

Омер и его темные делишки

Омер с Кывылджим развелись, он боится даже посмотреть на бывшую жену и все общение с ней строит через помощницу. Чтобы не страдать от предательства, он с головой погрузился в дела Хикмета. Для этого он сблизился с Тунджаем и его падчерицей Башак, дочерью Хикмета.

Омер уверен, что Тунджай виновен в том, что Хикмет в тюрьме. Но, судя по отрывкам, и сам наставник Омера по уши завяз в грязных делах. Унал увяз в чужих проблемах, и неизвестно, чем для него это обернется. Лучше бы помогал Кывылджим справиться с горем…

Один выжил. Но кто?

Но самую горячую новость создатели приберегли ближе к финалу. Помощник Асиля совершенно случайно услышал историю о неком рыбаке, который полгода назад вытащил из моря обгоревшее тело.

Сложив два плюс два, Асиль понял, что кто-то из Уналов жив. В анонсе нам показали полностью замотанное бинтами тело — без каких-либо опознавательных признаков. Но Асиль спросил «Ишил? Доа?». Значит, это женщина…

Это значит, что нас ждет камбэк с привычным героем, но с новым лицом. Вот только главный вопрос — Ишил или Доа? Именно он станет основой следующих серий.

Как вам такой поворот? В стиле «Щербета» или уже перебор?

Ранее мы писали: Их могут ненавидеть и осуждать, но все равно смотрят: 4 свежайших сериала, популярные на этой неделе.