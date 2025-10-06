Меню
Доа и Фатих раскрыли рты — эта дама удивила даже их: кем может оказаться любовница Асиля в «Клюквенном щербете»

6 октября 2025 10:52
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Возможно, именно она добавит ту самую перчинку в сюжет.

В «Клюквенном щербете» анонс новой серии заинтриговал даже самых искушённых фанатов: кто же та самая женщина, с которой Асиль познакомит Доа и Фатиха? В 107 серии зрители наконец увидят встречу, которая обещает шокировать обе семьи и перевернуть привычный порядок.

И судя по реакции Фатиха и Доа, это кто-то очень знакомый и нежданный.

Версия первая: Айлин

Самый очевидный вариант — Айлин, бывшая возлюбленная Фатиха. Напомним, именно из-за нее в первом сезоне трещали отношения Фатиха и Доа.

Появление Айлин в новой сюжетной арке выглядит логичным: ещё несколько лет назад ходили слухи, что её вернут в проект с ребёнком, а вопрос отцовства станет ключевой драмой.

Если именно она окажется рядом с Асилем, то реакция Доа и Фатиха будет особенно болезненной — слишком уж много личных воспоминаний связано с этой женщиной.

Версия вторая: Чимен

Но не меньше внимания вызывает вторая теория. По ней, избранницей Асиля станет Чимен — дочь Кывылджим и сестра Доа.

И эта версия подкрепляется фактом: возвращение актрисы Селин Тюркмен в сериал уже официально подтверждено. Если догадка верна, то зрителей ждёт грандиозный семейный скандал.

Представьте реакцию Кывылджим, когда она узнает, что её дочь связалась с мужчиной старше себя и скрывала роман за спиной семьи.

Игра Асиля или любовь?

Есть и третья трактовка происходящего: Асиль вовсе не собирается «счастливо» строить отношения. Возможно, он заранее выбрал девушку из семьи Унал, чтобы использовать её в своих целях.

Не зря он заявил, что Фатих подписал себе смертный приговор. В таком случае их знакомство станет частью тщательно спланированной игры.

Судя по драматизму последних серий, сценаристы готовят почву именно под вариант с Чимен. Ведь зрителям нужно не только продолжение старых конфликтов, но и новые потрясения внутри семьи.

И, кстати, есть ещё одна хорошая новость: по слухам, «Клюквенный щербет» уже продлили на пятый сезон благодаря высоким зарубежным продажам. Официального подтверждения пока нет, но если спойлеры сбудутся, драм хватит на несколько лет вперёд.

Ранее мы писали: Сначала подумала — очередная копирка «Зимородка»: и лишь досмотрев серию «Зависти» до конца, поняла, что это — хит.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
