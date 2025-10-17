До встречи с Финни Хвататель убил 5 детей: кем они были и как помогли прикончить маньяка в «Черном телефоне»

Пока мы с замиранием сердца ждем продолжения «Черного телефона», давайте вспомним тех, кому не так повезло, как Финни. Тех, чьи голоса стали шепотами из-под земли и единственной нитью к спасению.

Хвататель похитил пятерых мальчиков до главного героя, и у каждого была своя маленькая роль в этом леденящем душу спектакле.

Брюс Ямада — бейсболист, тот самый, что сказал Финни: «У тебя сильная рука». Похищен, когда катался на велосипеде. К моменту звонка он уже почти забыл собственное имя, но успел шепнуть про плитку в полу, под которой можно копать.

Билли — мальчик-почтальон. Его главный вклад — тайный шнур, заправленный за решетку у окна подвала. И самое важное предупреждение:

«Не поднимайся наверх, когда дверь открыта. Это ловушка».

Холодный расчет против детской наивности.

Гриффин — настоящий художник в вопросе побегов. Он не только разгадал код к замку на входной двери, но и выцарапал его на стене, боясь забыть. Его отчаянная попытка сбежать чуть не увенчалась успехом и стала для Финни бесценным уроком.

Вэнс — местный задира, грубый и колючий. Казалось бы, жертва неидеальная. Но именно он указал на дыру в стене напротив туалета — его личный «проект», который стал частью общего плана спасения.

Робин Ареллано — лучший друг Финни, его главный защитник. Его совет был простым и гениальным: «Дай ему отпор. Бейся». Он не дал тактику побега — он дал Финни веру в себя, став его внутренним голосом и голосом мести.

