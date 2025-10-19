Меню
До такого даже Кэмерон не додумался: легендарный Хичкок едва не снял свой «Титаник» – идея была безумной, но запретили «наверху»

19 октября 2025 17:38
Режиссеру намекнули, что он играет с огнем.

История кино напоминает айсберг. На поверхности – общепризнанные шедевры, но если копнуть чуть глубже, то нам открываются десятки неснятых шедевров. Один из них принадлежал Альфреду Хичкоку. Мастеру саспенса, которому когда-то пришла в голову мысль снять собственный «Титаник».

Причём план у него был не просто амбициозный, а совершенно безумный – утопить настоящий корабль.

В конце 1930-х Хичкок как раз перебирался из Лондона в Голливуд и заявлял журналистам:

«Я еду в Америку, чтобы снять пару фильмов. Надеюсь, первый будет о катастрофе “Титаника”».

Идея казалась ему идеальной: море, тайна, трагедия, человеческая паника – всё, что питало его воображение. Но от грандиозного замысла остались лишь двадцать страниц сценарного черновика, написанных Дж. Б. Пристли, автором пьесы «Он пришёл».

Главной проблемой стал продюсер Дэвид О. Селзник, человек, подаривший миру «Унесённых ветром». Он предложил нечто настолько сумасшедшее, что даже Хичкок, известный своей любовью к экспериментам, был шокирован.

«Он хотел купить старое судно, переделать надстройки, протащить его через канал и затопить у берегов Санта-Моники, – вспоминал Хичкок. – Это было самое безумное, что я когда-либо слышал».

Кроме технического кошмара, режиссёра поджидали и другие «айсберги». Власти Британии ему намекнули, что подобная картина может подорвать доверие к морским перевозкам и выставить страну в неприглядном свете.

К тому же родственники погибших пассажиров могли подать в суд, а потому Хичкок, не желая утонуть в скандалах, свернул проект и взялся за экранизацию романа Дафны Дю Морье «Ребекка».

Фильм принес ему «Оскар» и открыл дорогу в американское кино, ну а «Титаник» нашел своего капитана на полвека позже, когда Джеймс Кэмерон, вместо того чтобы топить реальный корабль, утопил кинотеатры в слезах зрителей.

Фото: Кадр из фильма «Титаник» (1997), Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
