До сих пор спорите с друзьями насчет финала «Острова проклятых»? Вот еще три фильма, где в конце будет оглушающий твист

«Остров проклятых» стал классикой психологического триллера благодаря мощной актёрской игре и неожиданному сюжетному повороту.

Фильм погружает зрителя в обстановку паранойи и недоверия, стирая грань между реальностью и безумием. А конец оставляет публику с вопросом: кто на самом деле сумасшедший, а кто — здравомыслящий?

Собрали еще 3 фильма, которые схожи с «Островом проклятых» по атмосфере, тематике и сюжетным поворотам.

«Исчезнувшая»

Идеальное попадание в тему ненадёжного рассказчика и тотальной паранойи. Как и в «Острове проклятых», зритель постоянно задаётся вопросом, кому и чему можно верить.

Фильм «Исчезнувшая» манипулирует восприятием, заставляя сомневаться в правдивости каждого персонажа и каждого события, вплоть до шокирующего финала.

«Помни»

Главный герой, как и Тедди Дэниелс из «Острова проклятых», пытается расследовать преступление, но его главным врагом становится его же собственная память и психика.

Новаторская структура повествования (сцены идут в обратном порядке) в «Помни» погружает зрителя в состояние постоянных сомнений, заставляя его чувствовать себя на месте главного героя.

«Игра в прятки»

Этот фильм, как и «Остров проклятых», активно использует тему расстройства идентичности и раздвоения личности. Лента «Игра в прятки» построена на том, что главный герой до самого конца не понимает всей правды о себе самом, а окружающий мир является отражением его больной психики. Это прямое попадание в главную тему «Острова».

