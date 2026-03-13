Меню

Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи До сих пор липну у экрана: этот советский детектив покруче, чем «Место встречи изменить нельзя» и «Первый отдел»

До сих пор липну у экрана: этот советский детектив покруче, чем «Место встречи изменить нельзя» и «Первый отдел»

13 марта 2026 17:09
Кадр из сериала «Противостояние»

Обаятельный герой заворожит точно.

В советские годы до появления жестоких боевиков и сериалов про полицейских существовало много разных проектов. Одним из самых любимых был проект «Противостоянием» с Олегом Басилашвили. Даже спустя годы после выхода ремейка, многие с нежностью вспоминают оригинальную версию 1985 года. Она до сих пор вызывает мурашки по коже.

Накануне московской Олимпиады в приаэропортовой зоне северного Нардына происходит ужасное преступление — в свёртке находят останки пропавшего несколько месяцев назад золотодобытчика. Расследование этого запутанного дела поручают опытному оперативнику, полковнику Костенко, которого мастерски сыграл Олег Басилашвили. Подозрения быстро падают на местного таксиста Григория Миленко. В ходе расследования вскрывается шокирующая деталь: за скромным обликом водителя скрывается Николай Кротов — предатель, который во время войны перешёл на сторону нацистов. Эту сложную роль блестяще исполнил Андрей Болтнев, создав один из самых ярких образов в советском кино.

Многие сравнивают проект с сериалом «Место встречи изменить нельзя». Но «Противостояние» сумело занять свое место в сердцах зрителей. В чем же заключается его магия? В отличие от харизматичных противников Жеглова и Шарапова, здесь всё строится на другом принципе. Атмосфера тотального недоверия, психологическая глубина и почти документальная достоверность создают эффект полного погружения в процесс расследования. Зритель ощущает себя не просто наблюдателем, а участником сложной операции.

«Противостояние» было снято в духе документалистики. Режиссёр Семён Аранович создал художественный фильм, напоминающий хронику. Сценарий Юлиана Семёнова идеально вписался в эту концепцию — отсюда и «шершавые» кадры, и динамичный монтаж.

Басилашвили в роли Костенко — полная противоположность Жеглову. Его персонаж сухой, целеустремлённый и безэмоциональный. А его противник, сыгранный Андреем Болтневым, представляет собой настоящего чудовища, готового на всё ради собственного выживания. Неудивительно, что и сегодня у сериала есть преданные поклонники, которые помнят каждую сцену.

Фото: Кадр из сериала «Противостояние»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше