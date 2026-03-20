До премьеры самого громкого триллера весны «Пастбища богов» осталась неделя: собрали еще 3 ярких российских фильма в этом жанре

26 марта в прокат выходит «Пастбища богов» — фильм, который балансирует на стыке триллера и приключенческой драмы. В центре сюжета — московский бизнесмен Игорь. Чтобы вывести друга и партнёра Олега из затяжной депрессии, он вместе с компанией приятелей отправляется в горы Памира.

Цель поездки — охота на козерогов. Однако охотничий азарт постепенно перерастает в жажду убийства. То, что задумывалось как обычная охота, оборачивается для всех участников опасным испытанием на выживание.

Критики уже окрестили картину самым перспективным триллером года. А мы вспомнили ещё несколько достойных отечественных лент последних лет, снятых в этом жанре.

«Многоэтажка»

Фильм «Многоэтажка» уверенно занимает свою нишу в жанре, который во многом перекликается с «Дураком» Юрия Быкова. Только если в той картине катализатором событий выступала роковая трещина, то здесь — пропавшая девочка-подросток.

Главный герой Антон — пожарный, разочарованный в жизни и затаивший обиду на всех. В один из вечеров, находясь в состоянии похмелья, он обнаруживает, что его дочь исчезла.

С помощью камер видеонаблюдения мужчина выясняет, что она зашла в подъезд их дома и оттуда не выходила. Тогда он решает действовать в одиночку и начинает жёсткое прочёсывание соседских квартир. Со временем его поиски перерастают в настоящий хаос, который обнажает целый ряд социальных проблем.

«Подельники»

Действие разворачивается в заснеженной сельской местности. Биатлонист Петя в исполнении Юры Борисова вместе с женой Настей, которую сыграла Лиза Янковская, возвращается в родные края. В планах — устроиться учителем физкультуры в местную школу.

По дороге в село молодожёны знакомятся с соседом. Им оказывается Витя по прозвищу Людоед, роль которого исполнил Павел Деревянко. У местного жителя криминальное прошлое, он держится как вор в законе и при этом обладает повадками шамана. Односельчане его опасаются.

Однажды старый приятель Пети решает высказать Людоеду всё, что о нём думает. В ту же ночь его находят мёртвым на просёлочной дороге. Илья, десятилетний сын погибшего, полон решимости отомстить. Петя вызывается помочь мальчику.

«Тибра»

События «Тибры» разворачиваются в небольшом посёлке, залитом солнцем. Место чем‑то напоминает пионерский лагерь. Здесь дети сбиваются в компании, хулиганят, сочиняют страшилки и травят тех, кто на них не похож.

Главная мишень для насмешек — девочка-альбинос по прозвищу Мука. Однажды подруга уговаривает её зайти в старую избушку в лесу. По местным поверьям, там обитает злой дух по имени Тибра.

В ветхом доме происходит нечто необъяснимое. Мука пугается и прячется, а её подруга бесследно исчезает. Девочка уверена, что на неё пало проклятие Тибры. И с этого момента её жизнь действительно начинает меняться.