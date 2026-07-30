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До премьеры продолжения первого аниме по «Звёздным войнам» осталось меньше недели: рассказываем, чего ждать от потенциального хита

30 июля 2026 08:30 Проверено редакцией
Кадр из мультсериала «Звёздные войны: Видения представляет — Девятый джедай»

Фанаты уверены, что мультсериал их впечатлит.  

«Звёздные войны» давно вышли за пределы игрового кино: мультсериалы, комиксы, игры и книги расширяют вселенную десятилетиями. Но одно направление долго оставалось нетронутым — аниме.

Только в 2021 году вышел альманах «Звёздные войны: Видения» — серия коротких мультфильмов от ведущих японских анимационных студий. Каждая из них предлагала собственное прочтение вселенной, не привязанное к общей хронологии. Проект показал, что формат аниме вызывает интерес у поклонников.

Теперь выходит продолжение этой линии — полноценный аниме-мультсериал «Звёздные войны: Видения представляет — Девятый джедай». Фанаты ждали этого давно.

Сюжет мультсериала

Действие разворачивается в будущем, когда Орден джедаев почти не существует. В центре событий — Кара, дочь оружейника Лаха Зхимы. Отец создал шесть световых мечей, предназначенных для восстановления Ордена, но вскоре после этого был захвачен ситхами. Кара берёт один из мечей и отправляется на поиски отца, а также пытается найти других джедаев.

Кадр из мультсериала «Звёздные войны: Видения представляет — Девятый джедай»

Детали

«Девятый джедай» станет полноценным продолжением одноимённого короткометражного мультфильма из первого и третьего сезонов «Видений». Эта линия получила восторженные отзывы от фанатов.

Новый мультсериал окажется следующим по порядку крупным релизом во вселенной «Звёздных войн» на Disney+. Его премьера запланирована на 5 августа. Выход заполнит паузу до второго сезона «Асоки», который недавно перенесли на начало 2027-го.

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Фото: Кадры из мультсериала «Звёздные войны: Видения представляет — Девятый джедай»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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