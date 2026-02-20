Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»

До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»

20 февраля 2026 19:35
Кадр из сериала «Клиника»

Без замечаний, впрочем, тоже не обошлось.

Уже 25 февраля на канале ABC состоится событие, которого поклонники культового ситкома ждали больше полутора десятилетий. С момента закрытия оригинальной «Клиники» прошло 16 лет, но создатели все же решились на перезапуск и возвращение любимых героев.

Критики успели ознакомиться с новыми сериями раньше зрителей, и, вопреки скептическим прогнозам, остались в полном восторге.

Отзывы о продолжении «Клиники»

За несколько дней до эфира стало понятно: новую «Клинику» ждет если не триумф, то как минимум теплый прием. На Rotten Tomatoes у перезапуска уже 87% положительных рецензий, и даже закоренелые пессимисты вынуждены признать — вышло достойно.

Критики сходятся во мнении, что шоураннеры не стали чинить то, что и так работало как часы. Вместо того чтобы встраивать в повествование модные тренды, они просто вернулись к истокам, сделав ставку на ностальгию, которая здесь работает безотказно.

Особые дифирамбы достаются Заку Браффу и Дональду Фэйсону. Рецензенты отмечают, что дуэт спустя 16 лет чувствует себя на экране так, словно и не расставался со съемочной площадкой. Их природная химия и привычная манера перебрасываться репликами моментально вызывают тот самый эффект присутствия, за который зрители когда-то и полюбили ситком.

Многие обозреватели уже окрестили это возвращение эталонным — мол, создатели не просто отработали контракт, а действительно постарались сделать подарок поклонникам, сохранив и ритм шуток, и неуловимую атмосферу старого доброго сериала.

«Они не пытаются изобрести велосипед, а просто возвращают старую магию», — пишут в рецензиях.

Конечно, не обошлось и без замечаний. В обзорах упоминают отсутствие некоторых полюбившихся персонажей, спорные сценарные ходы и неравномерность, из-за которой перезапуск местами кажется более легковесной версией себя прежнего. Некоторые считают, что если отбросить ностальгические «розовые очки», кое-где сериал выглядит откровенно устаревшим.

Кадр из сериала «Клиника»

Сюжет продолжения «Клиники»

Сюжет нового сезона строится вокруг повзрослевших героев, которые теперь сталкиваются с совершенно иными вызовами в медицине, но при этом отчаянно пытаются сохранить ту самую дружбу, что связывала их годами.

Рядом с ними появляются и молодые врачи — этакие отражения их самих из первых сезонов оригинального шоу. В день премьеры зрителей ждет большая порция ностальгии: создатели выпустят сразу две серии.

Фото: Кадры из сериала «Клиника»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета 86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета Читать дальше 21 февраля 2026
Netflix не будет тянуть интригу: 4 эпизода второй части 4 сезона «Бриджертонов» выйдут в один день — отметьте дату Netflix не будет тянуть интригу: 4 эпизода второй части 4 сезона «Бриджертонов» выйдут в один день — отметьте дату Читать дальше 21 февраля 2026
«Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры «Баффи – истребительница вампиров» возвращается: поколение 2000-х готовится вспомнить молодость — уже известны сроки премьеры Читать дальше 21 февраля 2026
Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит? Битва за 10/10: поклонники «Рыцаря Семи Королевств» обрушили рейтинг «Во все тяжкие», а те молчать не стали — что вообще происходит? Читать дальше 21 февраля 2026
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести» Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести» Читать дальше 20 февраля 2026
Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Читать дальше 18 февраля 2026
Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"» Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"» Читать дальше 17 февраля 2026
Пока обсуждали новинки, мимо прошел сериал «Станция Одиннадцать» — один из самых сильных фантастических триллеров последних лет Пока обсуждали новинки, мимо прошел сериал «Станция Одиннадцать» — один из самых сильных фантастических триллеров последних лет Читать дальше 21 февраля 2026
От «Чернобыля» с рейтингом 9,3 до корейского триллера с 8,5: 5 удивительных мини-сериалов, которые залипают мгновенно От «Чернобыля» с рейтингом 9,3 до корейского триллера с 8,5: 5 удивительных мини-сериалов, которые залипают мгновенно Читать дальше 21 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше