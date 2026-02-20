До премьеры новой «Клиники» еще пять дней, а критики уже дали ей 87% на RT: «Возвращают старую магию»

Без замечаний, впрочем, тоже не обошлось.

Уже 25 февраля на канале ABC состоится событие, которого поклонники культового ситкома ждали больше полутора десятилетий. С момента закрытия оригинальной «Клиники» прошло 16 лет, но создатели все же решились на перезапуск и возвращение любимых героев.

Критики успели ознакомиться с новыми сериями раньше зрителей, и, вопреки скептическим прогнозам, остались в полном восторге.

Отзывы о продолжении «Клиники»

За несколько дней до эфира стало понятно: новую «Клинику» ждет если не триумф, то как минимум теплый прием. На Rotten Tomatoes у перезапуска уже 87% положительных рецензий, и даже закоренелые пессимисты вынуждены признать — вышло достойно.

Критики сходятся во мнении, что шоураннеры не стали чинить то, что и так работало как часы. Вместо того чтобы встраивать в повествование модные тренды, они просто вернулись к истокам, сделав ставку на ностальгию, которая здесь работает безотказно.

Особые дифирамбы достаются Заку Браффу и Дональду Фэйсону. Рецензенты отмечают, что дуэт спустя 16 лет чувствует себя на экране так, словно и не расставался со съемочной площадкой. Их природная химия и привычная манера перебрасываться репликами моментально вызывают тот самый эффект присутствия, за который зрители когда-то и полюбили ситком.

Многие обозреватели уже окрестили это возвращение эталонным — мол, создатели не просто отработали контракт, а действительно постарались сделать подарок поклонникам, сохранив и ритм шуток, и неуловимую атмосферу старого доброго сериала.

«Они не пытаются изобрести велосипед, а просто возвращают старую магию», — пишут в рецензиях.

Конечно, не обошлось и без замечаний. В обзорах упоминают отсутствие некоторых полюбившихся персонажей, спорные сценарные ходы и неравномерность, из-за которой перезапуск местами кажется более легковесной версией себя прежнего. Некоторые считают, что если отбросить ностальгические «розовые очки», кое-где сериал выглядит откровенно устаревшим.

Сюжет продолжения «Клиники»

Сюжет нового сезона строится вокруг повзрослевших героев, которые теперь сталкиваются с совершенно иными вызовами в медицине, но при этом отчаянно пытаются сохранить ту самую дружбу, что связывала их годами.

Рядом с ними появляются и молодые врачи — этакие отражения их самих из первых сезонов оригинального шоу. В день премьеры зрителей ждет большая порция ностальгии: создатели выпустят сразу две серии.