До премьеры «Метода 3» осталось меньше месяца: вспоминаем, что случилось с Меглином и Есенией в прошлых сериях

27 октября 2025 14:15
Кадр из сериала «Метод»

Финал 2 сезона оставил после себя неоднозначное впечатление.

20 ноября состоится громкое возвращение Родиона Меглина на экраны. В этот день стартует 3 сезон «Метода» с участием Константина Хабенского.

В преддверии премьеры многие решили вспомнить, что же произошло во 2 сезоне и чем он закончился. Еще можно успеть посмотреть прошлые серии, но если делать этого не хочется, то мы расскажем.

2 сезон «Метода»

Сюжет начинается через год после гибели Меглина. Есения пытается жить обычной жизнью, но покой рушит серия загадочных убийств.

Чтобы поймать маньяка, героине приходится вернуться к работе и снова применить опасный «метод» Меглина. Невероятное открытие ждёт её на этом пути — оказывается, Родион выжил. Правда, теперь он пациент психушки с галлюцинациями, но продолжает помогать в расследовании.

Их совместная охота на маньяка заходит в тупик, и сами герои оказываются в смертельной ловушке.

Кадр из сериала «Метод»

Финал 2 сезона «Метода»

За серией убийств стоял психолог Игорь Самарин, манипулировавший другими через гипноз. Кульминацией стало неожиданное предательство Меглина — он ударил Есению ножом.

К счастью, удар оказался спектаклем: Родион заранее все продумал. Расправившись с Самариным, Меглин сбежал из клиники. Его ждала символическая «семья» — Есения, её дочь Вера и таинственный «невидимый мальчик», преследовавший его весь сезон.

Финал оставил героев в странном мире. В третьем сезоне поклонников ждёт изменение — Есения не вернётся к расследованиям.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
