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Киноафиша Статьи До премьеры «Число зверя» считали хитом, но даже Паламарчук не спас сериал: таким зрители его еще не видели

До премьеры «Число зверя» считали хитом, но даже Паламарчук не спас сериал: таким зрители его еще не видели

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Число зверя»

Этот сериал ждали больше трех лет.

Еще до выхода «Число зверя» выглядело многообещающе. Съемки начались в 2023 году, в главных ролях — Дмитрий Паламарчук и Анастасия Микульчина, а сама история обещала девяностые, прокуратуру и жесткое противостояние с местной ОПГ.

Но в итоге сериал пошел совсем по другому пути.

Ждали криминальную драму, получили историю маньяка

Изначально зрителей привлекала история следователя Алексея Кирсанова, на которого после конфликта с местной преступной группировкой начинается настоящая охота.

По задумке герой должен был уехать вместе с женой в другой город и начать новую жизнь. Но вместо спокойствия его ждут новые преступления и расследование жестоких убийств.

И вот здесь, кажется, ожидания и реальность разошлись. Вместо масштабного противостояния с ОПГ в центре сюжета оказался очередной маньяк. Поэтому у зрителей возник вполне закономерный вопрос: а при чем здесь вообще «Число зверя»?

Самая спорная роль Паламарчука

У Дмитрия Паламарчука в фильмографии немало запоминающихся героев — от «Невского» и «Реализации» до «Матрешки». Но Алексей Кирсанов оказался совершенно другим.

Главный герой постоянно находится под влиянием алкоголя, действует заторможенно и принимает решения, которые вызывают у зрителя скорее раздражение, чем сочувствие.

Особенно тяжело воспринимается одиннадцатая серия, передает дзен-канал «Мир современного кино». Из-за поступков Кирсанова погибает его коллега Люба Стриж, и именно этот момент для многих окончательно изменил отношение к герою.

Финал тоже не спас ситуацию

Даже развязка не принесла того самого чувства победы, которого обычно ждешь от криминального детектива. Опергруппа слишком долго добирается до места задержания, а главные герои оказываются в смертельной опасности.

В комментариях зрителей точно сформулировали впечатление от финала:

«Наши победили, но никакого морального удовлетворения от такой победы нет».

И, пожалуй, это лучше всего описывает главную проблему сериала. Зрители дождались премьеры, но вместо большого детектива получили историю, которая у многих оставила больше раздражения, чем желания пересмотреть ее еще раз.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Число зверя»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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